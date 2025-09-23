हरियाणा के भोर कालां गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है जब से ज्योति गिरी महाराज ने घोषणा की कि वह गांव लौटकर सार्वजनिक भोज आयोजित करेंगे. महाराज पर साल 2019 में यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे और इसके बाद उन्होंने छह साल पहले गांव छोड़ दिया था.

स्थानीय लोगों में उनके लौटने की खबर से ही आक्रोश है और वे इसका विरोध जता रहे हैं. गांव वालों ने माहापंचायत बुलाकर कह दिया है कि उन्हें गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.

माहापंचायत में निर्णय, गांववालों की प्रतिक्रिया

गांव के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के परिसर में आयोजित माहापंचायत में सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ज्योति गिरी को गांव में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. पीटीआई के अनुसार, गांव के सरपंच मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि महाराज ने 2000 में हनुमान मंदिर में आकर अस्पताल और गौशाला की स्थापना की थी. सालों तक उनके भोग में सैकड़ों साधु और राजनीतिक हस्तियां शामिल होती थीं, लेकिन 2019 में कथित अभद्र गतिविधियों में उन्हें कैमरे में कैद किया गया और उन्हें गांव छोड़ना पड़ा.

आरोपी का हाल और पुलिस की कार्रवाई

ज्योति गिरी ने 21 जनवरी को एक वीडियो जारी कर बताया कि वह गुप्त रूप से रह रहे हैं और शारदीय नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर को अपने आश्रम में भोग आयोजित करेंगे. पटौदी के सहायक पुलिस आयुक्त सुखबीर सिंह ने बताया कि महाराज ने गांव में भोज आयोजित करने के लिए SDM से अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं दी गई. पुलिस गांव में गतिविधियों पर नजर रख रही है और स्थिति नियंत्रण में है.

गांववालों की चेतावनी और शांति की अपील

सरपंच मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि गांववालों ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन देकर ज्योति गिरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने सभी ग्रामीणों से शांति बनाए रखने और किसी तरह की अशांति से दूर रहने की अपील की. पुलिस ने भी स्थिति पर कड़ी नजर रखी है और सुनिश्चित किया कि कानून का पालन हो.