हरियाणा में पानी टैंकर माफिया तोता सहित तीन गिरफ्तार, हथियार से लूट की साजिश नाकाम

हरियाणा में पुलिस ने ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो कई संगीन वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे. इनमें एक पानी टैंकर माफिया सुनील उर्फ तोता भी शामिल है, जिस पर 20 से ज्यादा गंभीर मामलों के मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने इन बदमाशों को उस वक्त काबू किया जब ये बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे.

फिलहाल आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जा रहा है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी. पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं, जिन्हें सुनील उर्फ तोता ने एक लाख रुपये में खरीदा था.

अपराध शाखा सेक्टर-17 की बड़ी कार्रवाई

अपराध शाखा सेक्टर-17 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सेक्टर-37 थाना क्षेत्र से आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनकी पहचान गांव धनवापुर निवासी सुनील उर्फ तोता, गांव लाखुवास निवासी संदीप और रोहित उर्फ कालिया के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके कब्जे से दो अवैध पिस्टल, एक देसी कट्टा और एक कार जब्त की है.

पूछताछ में सामने आया कि सुनील उर्फ तोता आदतन अपराधी है और उस पर लूट, हथियार के बल पर मारपीट समेत करीब 20 मामले दर्ज हैं. उसने एक लाख रुपये में हथियार खरीदे थे और उन्हें अपने साथियों को उपलब्ध कराया था. तीनों आरोपी हथियार के बल पर लूटपाट की योजना बना रहे थे.

आरोपियों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी संदीप पर हत्या, धोखाधड़ी और शस्त्र अधिनियम के तहत चार केस दर्ज हैं. वहीं, आरोपी रोहित पर हत्या के प्रयास, जान से मारने की धमकी, मारपीट और धोखाधड़ी सहित पांच मामले अलग-अलग जिलों में दर्ज हैं.

रिमांड पर लेकर होगी आगे की जांच

फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है. रिमांड के दौरान पूछताछ में जो भी नए तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.