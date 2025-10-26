हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: भीख मांगने वाली महिला के पास से मिले लाखों रुपए, गिनते-गिनते थक गए लोग, वीडियो वायरल

Video: भीख मांगने वाली महिला के पास से मिले लाखों रुपए, गिनते-गिनते थक गए लोग, वीडियो वायरल

Viral Video: रुड़की से हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां 12 सालों से एक घर के बाहर भीख मांग रही महिला के पास लाखों पैसे मिले. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 26 Oct 2025 08:32 AM (IST)
Preferred Sources

Uttarakhand News: उत्तराखंड के रुड़की से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. यहां भीख मांगने वाली एक महिला के झोले से लाखों रुपये के नोट और सिक्के बरामद हुए हैं. उसके पास से इतने रुपए मिले कि एक वक्त लोग गिनते-गिनते थक गए, लेकिन पैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों के हैरान कर देने वाले रिएक्शन सामने आ रहे हैं.

12 सालों से घर के बाहर भीख मांग रही थी महिला

बता दें कि यह मामला रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का मोहल्ला पठानपुरा का है. जानकारी के मुताबिक, महिला करीब 12 सालों से एक घर के बाहर बैठकर भीख मांगती थी. जब स्थानीय लोगों ने देखा कि महिला के पास दो भारी भरकम कट्टे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि इन कट्टों में बहुत सारे पैसे हैं.

लोगों ने जब महिला से कट्टे लिए और उसे खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई. कट्टों में से हजारों सिक्के और दस-बीस के नोटों की गड्डियां मिली. इतने पैसे देखकर लोगों के होश ही उड़ गए. लोगों ने जब इसे गिनना शुरू किया तो गिनते-गिनते पूरा दिन निकल गया, लेकिन पैसे खत्म नहीं हो रहे थे.

महिला के पास इतने पैसे कहां से आए?

नोटों के बंडल और सिक्कों के थैले देखकर लग रहा है कि इसमें कोई छोटी-मोटी रकम नहीं होगी, बल्कि लाखों रुपये हो सकते हैं. इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर महिला के पास इतने पैसे कहां से आए. जब मोहल्ले के सभी लोगों तक ये खबर पहुंची तो मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई. सब महिला के पास इतने पैसे देख हैरान रह गए.

लोगों ने फिर इस घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और पैसों को कब्जे में ले लिया. बताया जा रहा है कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके बाद पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने बताया कि घटना जांच की जा रही है और महिला के पास इतने पैसे कहां से आए इसका भी पता लगाया जा रहा है. 

Published at : 26 Oct 2025 08:32 AM (IST)
Tags :
Roorkee News UTTARAKHAND NEWS VIRAL VIDEO
