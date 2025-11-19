मेवात: थार की छत पर चढ़कर हुड़दंग, चलती गाड़ी से गिरे 3 युवक, टला बड़ा हादसा

हरियाणा में डीजीपी के निर्देश के बावजूद मेवात में थार गाड़ी की छत पर चढ़कर हुड़दंग मचाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. मेवात क्षेत्र से ही ताजा मामला सामने आया है, जिसमें चलती थार की छत पर सवार तीन युवक अचानक ब्रेक लगने से सड़क पर जा गिरे. यह खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि थार की छत पर तीन युवक खड़े होकर हुड़दंग कर रहे थे. अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो तीनों युवक सड़क पर जा गिरे. गनीमत रही कि ठीक उसी समय सामने से आ रहे कैंटर चालक ने सतर्कता दिखाते हुए पहले ही गाड़ी रोक दी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. इतना ही नहीं गिरे हुए युवक थार के टायरों के नीचे भी आ सकते थे, जिससे जानलेवा नुकसान होता.

सोशल मीडिया पर किए जा रहे अलग-अलग दावे

वीडियो मेवात क्षेत्र का ही बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह घटना जिले के किस इलाके की है. सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं. जागरूक लोग इस तरह के खतरनाक स्टंट करने वालों पर सख्त कार्रवाई और पुलिस से तुरंत एक्शन की मांग कर रहे हैं.

हाल ही में ही थाना रोजका मेव क्षेत्र के गांव खोड़ बसई में भी थार की छत पर हुड़दंग करते हुए कुछ युवकों ने एक झोपड़ी में आग लगा दी थी. मेवात में शादी-बारातों में थार की छत पर चढ़कर रील बनाना, एनर्जी ड्रिंक पीना और खतरनाक स्टंट करना आम बात हो गई है. कई बार तो छत से गिरने के वीडियो भी वायरल हो चुके हैं.

डीजीपी के सख्त निर्देशों पर शुरू हुई कार्रवाई

डीजीपी के सख्त निर्देश के बाद भी जमीनी स्तर पर कार्रवाई न के बराबर दिख रही है. हालांकि फिरोजपुर झिरका डीएसपी अजायब सिंह ने कहा है कि अब थार और अन्य वाहनों पर हुड़दंग करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा. ट्रैफिक थाना और संबंधित थानों को ऐसे वाहनों को चिन्हित कर चालान करने के निर्देश दे दिए गए हैं. बाहर से आने वाले मॉडिफाइड वाहनों पर भी निगरानी रखी जा रही है.

डीएसपी ने कहा कि सड़क हादसों में सबसे ज्यादा युवा ही शिकार बन रहे हैं. यातायात नियम तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. नाबालिगों द्वारा तेज रफ्तार बाइक चलाने के मामलों में अभिभावकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. मेवात के युवाओं से अपील है कि रील के चक्कर में अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें. एक गलती पूरे परिवार को उजाड़ सकती है.

बता दें कि हाल ही में एक महिला डांसर की पिटाई का वीडियो भी मेवात से वायरल हुआ था, जिसमें सोशल मीडिया के दबाव के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है. इस घटना में डीजीपी ने जांच के सख्त आदेश दे दिए हैं.