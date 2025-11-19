हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणामेवात: महिला की लात-घूसों से पिटाई का वीडियो वायरल, अब साथी डांसर ने कहा- 'किसी की बेटी...'

मेवात: महिला की लात-घूसों से पिटाई का वीडियो वायरल, अब साथी डांसर ने कहा- 'किसी की बेटी...'

Haryana News: मेवात के तावडू में शादी से पहले डांस कार्यक्रम में आपत्तिजनक हरकत का विरोध करना महिला डांसर को भारी पड़ गया. युवक ने सबके सामने महिला डांसर को ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 19 Nov 2025 07:19 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के मेवात के तावडू उपमंडल के गांव पचगांव में रविवार देर रात एक शादी से पहले आयोजित डांस कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया. स्टेज पर डांस कर रही एक महिला डांसर के साथ अश्लील हरकत और छेड़खानी की कोशिश करने पर महिला ने विरोध जताया. 

महिला के विरोध जताने के बाद नशे में धुत युवक भड़क गया और उसने महिला के मुंह पर लगातार थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए. वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहले युवक स्टेज पर चढ़ता है और महिला डांसर के साथ अभद्रता करता है. अब इस विवाद पर महिला डांसर दिव्या की साथी कलाकार की प्रतिक्रिया सामने आई है.

महिला डांसर की साथी ने दी प्रतिक्रिया 

महिला डांसर मिली ने इस घटना पर कहा, "मैं भी उसी कार्यक्रम में मौजूद थी. आपत्तिजनक हरकतों की वजह से अपनी साथी कलाकारों को स्टेज पर छोड़ दिया था. उन्होंने बताया कि 30 मिनट के अंदर ही उन लोगों के साथ मारपीट, अत्याचार किया. साथी कलाकार ने बताया कि अब उन लोगों को बदनाम किया जा रहा है." 

उन्होंने आगे कहा कि कोई यह नहीं सोच रहा कि वह भी किसी की बहन-बेटी और इज्जत है. उनका कहना है कि अब कम से कम उन्हें अपनी बहन-बेटी समझकर ट्रोल तो न किया जाए. 

महिला ने जड़ा युवक पर थप्पड़

युवक द्वारा की गई आपत्तिजनक हरकत के बाद महिला ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए युवक को थप्पड़ मार दिया. इसके बाद युवक आग-बबूला हो गया और उसने महिला पर ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए. देखते ही देखते मौके पर मौजूद भीड़ बेकाबू हो गई और लाठी-डंडों से एक-दूसरे पर हमला होने लगा. 

थप्पड़ जड़ने की घटना के बाद माहौल में अफरा-तफरी मच गई. आखिरकार कुछ युवकों ने किसी तरह महिला डांसर को बचाकर वहां से निकाला. घटना का पूरा वीडियो किसी ने बना लिया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

घटना पर दो गुटों में बंटे लोग

वीडियो देखकर लोग दो धड़ों में बंट गए हैं. एक पक्ष महिला डांसर का समर्थन कर रहा है कि उसने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए सही कदम उठाया, तो दूसरा पक्ष युवक के साथ खड़ा दिख रहा है. कमेंट्स में गाली-गलौज और बहस का दौर चल रहा है. वायरल वीडियो पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

फिलहाल इस मामले में न तो महिला डांसर की ओर से पुलिस में कोई शिकायत दर्ज की गई है और न ही पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई की है. गांव में फिलहाल स्थिति शांत बताई जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है.

Input By : लियाकत अली
Published at : 19 Nov 2025 07:19 PM (IST)
Mewat News HARYANA NEWS
