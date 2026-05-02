हरियाणा से बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह से जुड़ा विवाद एक बार फिर चर्चा में है, जहां उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाते हुए गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को मेयर की खराब तबीयत का हवाला देकर टलवा दिया. हालांकि, इसी बीच गुरुग्राम की मेयर राज रानी मल्होत्रा, स्वच्छ हरियाणा मिशन के तहत आयोजित सफाई अभियान में पूरी तरह स्वस्थ नजर आईं. गुरुग्राम में चले इस अभियान के दौरान वह नगर निगम कमिश्नर के साथ सड़क पर झाड़ू लगाती दिखीं, जिसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और विपक्ष ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं.

पिछले डेढ़ साल से सीनियर डिप्टी मेयर की जरूरत

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज डावर ने आरोप लगाया कि गुरुग्राम को पिछले करीब डेढ़ साल से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की जरूरत है, लेकिन ‘राव वर्सेस राव’ की राजनीतिक खींचतान के कारण यह पद अब तक खाली हैं. उनका कहना है कि एक पक्ष चाहता है कि उसके समर्थक इन पदों पर आएं, जबकि दूसरा पक्ष भी यही चाहता है और इसी खींचतान में शहर को नेतृत्व से वंचित रहना पड़ रहा है. गौरतलब है कि एक ‘राव’ केंद्र में मंत्री हैं, जबकि दूसरे राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं.

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मानेसर मेयर और आठ पार्षद बीजेपी में शामिल

दरअसल, दो दिन पहले रेवाड़ी में आयोजित एक रैली के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने मानेसर की निर्दलीय मेयर और आठ पार्षदों को बीजेपी में शामिल करवाया था और बयान दिया था कि इतनी कम समय सीमा में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराना उचित नहीं है. इसके बाद चुनाव के दिन गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर ने मेयर की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए चुनाव टाल दिया. लेकिन अगले ही दिन मेयर का सफाई अभियान में सक्रिय नजर आना कई सवाल खड़े कर रहा है.

'एक ही दिन में मेयर पूरी तरह कैसे हुई स्वस्थ?'

अब विपक्ष लगातार यह सवाल उठा रहा है कि क्या एक ही दिन में मेयर पूरी तरह स्वस्थ हो गईं या फिर चुनाव टालने के पीछे कोई राजनीतिक कारण था. पंकज डावर ने तंज कसते हुए कहा कि जिस हालत का हवाला दिया गया था, उसमें तो व्यक्ति कई दिनों तक उठ भी नहीं सकता, लेकिन मेयर अगले ही दिन धूप में झाड़ू लगाती दिखीं.

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या यह सब सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए किया गया या फिर चुनाव में शामिल न होने के पीछे कोई दबाव था. वहीं, मीडिया द्वारा संपर्क करने की कोशिश के बावजूद मेयर ने एक बार फिर खराब तबीयत का हवाला देकर दूरी बना ली, जिससे यह विवाद और गहरा गया है.

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