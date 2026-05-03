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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत: जन संवाद बना अखाड़ा, तालाब सफाई विवाद पर सरपंच और ग्रामीणों में जमकर मारपीट

पानीपत: जन संवाद बना अखाड़ा, तालाब सफाई विवाद पर सरपंच और ग्रामीणों में जमकर मारपीट

Panipat News In Hindi: समालखा में जन संवाद के दौरान तालाब सफाई विवाद पर सरपंच और ग्रामीणों में मारपीट हो गई. बीडीपीओ कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 03 May 2026 09:57 AM (IST)
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समालखा में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब तालाब की सफाई को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. विधायक मनमोहन भड़ाना की मौजूदगी में सनौली खुर्द स्थित बीडीपीओ कार्यालय में गांव गढ़ी बेसिक के सरपंच और एक ग्रामीण के बीच कहासुनी बढ़कर मारपीट में बदल गई. देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और कार्यालय परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया.

कार्यक्रम में अफरा-तफरी मच गई और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है. घटना ने क्षेत्र में जन संवाद की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बीडीपीओ कार्यालय परिसर में जमकर हुई हाथापाई

जानकारी के अनुसार, जन संवाद कार्यक्रम के दौरान विधायक के प्रतिनिधि ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे थे. इसी बीच गढ़ी बेसिक गांव के तालाब का पानी खाली करवाने और सफाई को लेकर सरपंच पक्ष और एक ग्रामीण के बीच बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते कहासुनी ने उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बीडीपीओ कार्यालय परिसर में ही हाथापाई शुरू हो गई, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. कार्यक्रम के दौरान हुई इस घटना से कुछ समय के लिए व्यवस्था भी प्रभावित हुई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप किया और स्थिति को नियंत्रित किया. इसके बाद एक पक्ष की शिकायत पर थाना सनौली में मामला दर्ज किया गया है.

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तालाब के पानी को खाली कराने को लेकर हुआ विवाद

डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश कुमार ने बताया कि गढ़ी बेसिक गांव की यह घटना थाना सनौली क्षेत्र की है. तालाब का पानी खाली करवाने को लेकर गांव के लोगों और सरपंच पक्ष के बीच विवाद हुआ था. बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया. सरपंच पक्ष के खिलाफ शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच जारी है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गांव में कार्यक्रम जरूर था, लेकिन विवाद तालाब के मुद्दे को लेकर ही हुआ है. दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ने के बाद यह झगड़े में बदल गया.

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Published at : 03 May 2026 09:57 AM (IST)
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