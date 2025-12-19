Haryana: लुधियाना में तहसीलदार के खिलाफ दर्ज हुई FIR, निजी स्कूल मालिक की मां से की धोखाधड़ी

Haryana News: हरियाणा के पंचकूला निवासी एक प्राइवेट स्कूल मालिक की मां से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. आरोपियों ने महिला के नाम पर जाली पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करके जमीन के सौदे कर दिए. इस मामले में तहसीलदार सहित छह लोगों को पिंजौर थाना पुलिस ने नामजद किया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया

पंचकूला के पिंजौर की विश्वकर्मा कॉलोनी के रहने वाले दीपक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी मां सुशीला के आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करके पंजाब के लुधियाना तहसील में जाली पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई. इस नकली दस्तावेज की मदद से आरोपियों ने उनकी लगभग 12 एकड़ जमीन के सौदे भी कर लिए. जब जमीन खरीदने वालों ने उनसे संपर्क किया, तब उन्हें पूरे मामले की जानकारी मिली.

दूसरी महिला को पेश करके रची गई साजिश

पीड़ित दीपक के मुताबिक, पूरे मामले को करनाल निवासी पवन कुमार ने अंजाम दिया. पवन ने एक महिला के साथ मिलकर उसे जाली पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाने के लिए लुधियाना ईस्ट के सब-रजिस्ट्रार सुखजीत पाल सिंह के सामने पेश किया. वकील अनिल चावला ने दस्तावेजों की तस्दीक की, जबकि राजेंद्र कुमार गवाह के तौर पर मौजूद रहा. इसके बाद तहसीलदार सुखजीत पाल सिंह ने पावर ऑफ अटॉर्नी जारी कर दी. आरोपियों ने इसी दस्तावेज का इस्तेमाल करके जमीन बेचने की साजिश रची.

पुलिस ने किया केस दर्ज, जांच जारी

पंचकूला के पिंजौर थाने की पुलिस के जांच अधिकारी पीएसआई सुखबीर सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर बीएनएस 2023 की धाराओं 316(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 61(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और सभी आरोपियों की भूमिका की गहराई से जांच की जा रही है.

