हरियाणा के इन सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, नए साल से बढ़ जाएगी सैलरी!

हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को सौगात दी है. राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अंशकालिक एवं दिन वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव किया है. नया वेतन ढांचा एक जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा.

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह फैसला अलग-अलग विभागों और संगठनों की ओर से प्राप्त कई मांगों के बाद लिया गया है. जिनमें इन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की मांग की गई थी.

जिलों को तीन वर्गों में बांटा

इस अधिसूचना में जिलों को सामाजिक-आर्थिक और विकास के अंतर को ध्यान में रखते हुए तीन वर्गों में बांटा गया है. हर एक वर्ग के अंतर्गत अलग-अलग स्तर के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं.

स्तर-1 के कर्मचारियों को वेतन

जिलों में स्तर-1 के कर्मचारियों को अब 19,900 रुपये महीना, 765 रुपये प्रतिदिन और 96 रुपये प्रति घंटे का वेतन मिलेगा. इसके साथ ही स्तर-2 पर यह 23,400 रुपये महीना, 900 रुपये प्रतिदिन और 113 रुपये प्रति घंटे होगा, जबकि स्तर-3 में 24,100 रुपये महीना, 927 रुपये प्रतिदिन और 116 रुपये प्रति घंटे वेतन तय किया गया है.

स्तर-2 में इस तरह रहेगी सैलरी

जिलों में स्तर-1 के कर्मचारियों का महीना वेतन 17,550 रुपये, दिन वेतन 675 रुपये और प्रति घंटा दर 84 रुपये होगी. स्तर-2 पर यह 21,000 रुपये महीना, 808 रुपये दिन और 101 रुपये प्रति घंटा रहेगा. स्तर-3 के लिए 21,700 रुपये महीना, 835 रुपये दिन और 104 रुपये प्रति घंटे की दरें तय की गई हैं.

स्तर-3 के कर्मचारियों का वेतन ढांचा

जिलों में बदली हुई नई दरें स्तर-1 के लिए 16,250 रुपये महीना, 625 रुपये दिन और 78 रुपये प्रति घंटा रहेंगी. स्तर-2 पर 19,800 रुपये महीना, 762 रुपये दिन और 95 रुपये प्रति घंटा, जबकि स्तर-3 पर 20,450 रुपये महीना, 787 रुपये दिन और 98 रुपये प्रति घंटा वेतन तय किया गया है.

राज्य सरकार का कहना है कि यह वेतन में बदलाव अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे कर्मचारियों को बढ़ती लागत और क्षेत्रीय असमानताओं के अनुरूप उचित वेतन सुनिश्चित करने के मकसद से किया गया है.