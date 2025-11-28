Video: यू-टर्न बना मौत! स्विफ्ट को चीरते हुए निकल गई स्कॉर्पियो, 140 kmph थी रफ्तार, सामने आया वीडियो
Haryana Viral Video: हरियाणा के फरीदाबाद में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने यू-टर्न ले रही स्विफ्ट कार को जोरदार टक्कर मार दी. स्विफ्ट ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई और स्कॉर्पियो ग्रिल में जा घुसी.
Faridabad News: कभी-कभी सड़क पर कुछ ही पलों में ऐसी घटना घट जाती है, जो देखने वालों को भी हिला देती है. हरियाणा के फरीदाबाद में बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात ऐसा ही भयानक हादसा हुआ, जिसका CCTV फुटेज में सामने आया है. रात करीब 1 बजे एक स्विफ्ट कार धीरे-धीरे सड़क पर आगे बढ़ रही थी और पुल के नीचे यू-टर्न ले रही थी, तभी अचानक पीछे से तेज रफ्तार में आती स्कॉर्पियो उसे चीरते हुए निकल गई.
टक्कर के बाद स्विफ्ट कई फीट दूर तक घसीटी
CCTV फुटेज साफ दिखाता है कि स्विफ्ट कार धीमी रफ्तार से मुड़ रही थी. जैसे ही वह यू-टर्न पूरा करने लगती है, अचानक पीछे से स्कॉर्पियो तेज गति में दिखाई देती है और सीधे स्विफ्ट को पीछे से जोरदार टक्कर मार देती है. कहा जा रहा है कि स्कॉर्पियो की स्पीड 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा थी. टक्कर के बाद स्विफ्ट कई फीट दूर तक धकेली जाती है, जबकि स्कॉर्पियो नियंत्रण खोकर सड़क किनारे लगे ग्रिल में जा घुसती है. हादसे के बाद दोनों वाहनों का आगे और पीछे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
#Faridabad Tigaon🚨⚠️— Dave (Road Safety: City & Highways) (@motordave2) November 27, 2025
- Swift with #Aftermarket LED’s crossing #intersection under flyover
- #Speeding #Scorpio maybe at 120-140kmph rammed Swift…
Speeding reason for maximum misadventures in India.#DriveSlow⚠️ @DriveSmart_IN @dabir @InfraEye @sss3amitg pic.twitter.com/Qc3p8RI3Rb
दर्दनाक हादसे में एक शख्स की मौत
हादसे के तुरंत बाद राहगीर और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. स्विफ्ट कार में फंसे ड्राइवर की हालत देखकर स्पष्ट था कि वह बच नहीं सका. वहीं स्कॉर्पियो में सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें ड्राइवर की हालत नाज़ुक बताई जा रही है. दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है.
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं स्कॉर्पियो ड्राइवर शराब के नशे में तो नहीं था. फुटेज और मौके से जुटाए गए सबूतों के आधार पर हादसे की पूरी वजहें खंगाली जा रही हैं.
