हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरु तेग बहादुर जी के 350 वें शहीदी दिवस पर विधानसभा में CM नायब सिंह सैनी का संबोधन, 'कभी अन्याय के आगे नहीं झुके'

गुरु तेग बहादुर जी के 350 वें शहीदी दिवस पर विधानसभा में CM नायब सिंह सैनी का संबोधन, 'कभी अन्याय के आगे नहीं झुके'

Nayab Singh Saini: सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन और बलिदान भारतीय सभ्यता की उस आत्मा का प्रतीक देश में सत्ता धर्म के लिए स्वयं को न्योछावर कर दिया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Dec 2025 05:11 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विधानसभा सत्र के दौरान श्री गुरु तेग बहादुर जी की  350 वें शहीदी दिवस के सरकारी प्रस्ताव पर संबोधन दिया. उन्होंने कहा कि अगस्त 2025 में इसी महान सदन में श्री गुरु तेग बहादुर जी के  350 वें बलिदान दिवस को मनाने का सर्व समिति से संकल्प लिया गया.

उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन और बलिदान भारतीय सभ्यता की उस आत्मा का प्रतीक देश में सत्ता धर्म के लिए स्वयं को न्योछावर किया, लेकिन कभी अन्याय या अधर्म के आगे कभी झुके नहीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर समूचे प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए.

सीएम ने कहा कि 3 नवंबर को चंडीगढ़ में सर्वदलीय बैठक बुलाकर गुरु जी का शहीदी दिवस मनाने के संबंध में आम राय ली गई. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को विशाल समागम में पहुंचकर गुरुजी को नमन किया. उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचकर महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र और भगवान श्रीकृष्ण जी के पवित्र शंख के नाम पर पंचजन्य स्मारक का भी लोकार्पण किया.

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर को अपने मन की बात कार्यक्रम में भी अनुभव केंद्र की प्रशंसा की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित सिक्का डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक की जारी. प्रदेश में 350 रक्त दान शिविर और स्कूलों में निबंध और कहानी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं. इन रक्तदान शिविर में 23 हज़ार से अधिक यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ और विभिन्न प्रतियोगिताओं में साढ़े तीन लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया.

संबोधन के दौरान सीएम नायाब सिंह सैनी ने कहा कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन दर्शन और कार्यों पर चेयर स्थापित करने का फैसला लिया गया. गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबाला का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया. करनाल में आयोजित हिन्द की चादर मैराथन में लगभग 80 हजार से अधिक धावकों ने भाग लिया.

उन्होंने कहा कि बड़खालसा में  दादा कुशाल सिंह दहिया जी  के बलिदान स्थल पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उस वीर नायक को नमन किया गया. उन्होंने गुरुजी के शीश को श्री आनंदपुर साहिब पहुंचाने के लिए अपने शीश का बलिदान दिया 

इसी तरह विभिन्न कार्यक्रमों में भाई जैता जी, भाई दयाला जी,भाई सती दास जी और भाई मति दास जी के अद्वितीय बलिदान को स्मरण कर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई. यमुनानगर जिला के कलेसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वन विकसित करने का निर्णय किया. यमुनानगर के किशनपुरा में गुरु तेग बहादुर कृषि महाविद्यालय खोलने की भी की गई घोषणा

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस के कार्यक्रमों में उत्साह से भाग लेने के लिए सभी हरियाणावासियों, सामाजिक संगठनों, सभी जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद. पौने तीन करोड़ हरियाणावासियों की तरफ से और इस महान सदन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार. मुख्यमंत्री ने सदन के सम्मुख प्रदेश के लोगों की ओर से इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध किया. सदन में सर्वसम्मति से सरकारी प्रस्ताव पास किया गया.

Published at : 18 Dec 2025 05:11 PM (IST)
