हरियाणा बजट के लिए नायब सैनी सरकार ने की बड़ी तैयारी, होगा AI का इस्तेमाल, जानें कैसे

हरियाणा में बजट पूर्व परामर्श को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि यह सरकार का नहीं, बल्कि जनता का बजट है. उन्होंने बताया कि यह सातवां वर्ष है जब अलग-अलग सेक्टर्स उद्योगपति, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, किसान, वैज्ञानिक, FPOs, महिला उद्यमी और स्टार्टअप्स से सीधा संवाद कर सुझाव लिए जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार AI आधारित चैट बॉक्स भी लॉन्च किया गया है. ताकि कोई भी नागरिक ऑनलाइन अपने सुझाव दे सके. प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा, जिससे हरियाणा के जनहित में योजनाओं पर खर्च सुनिश्चित हो सके.

प्रधानमंत्री मोदी के विजन को जमीन पर उतारने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के लिए हरियाणा को मजबूती से खड़ा किया जा रहा है. बजट पूर्व परामर्श में शिक्षा, कृषि, उद्योग, स्टार्टअप और महिला सशक्तिकरण जैसे कई अहम विषय सामने आए हैं. जिन्हें बजट में प्राथमिकता दी जाएगी.

जनता ने कांग्रेस को तीसरी बार सत्ता से किया बाहर

मुख्यमंत्री सैनी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा की जनता ने उनके दावों और कार्यशैली को पूरी तरह नकार दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास न तो नीयत है, न नीति और न ही ठोस नेतृत्व है. उन्होंने कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी और आपसी मंथन पर तंज कसते हुए कहा कि कभी यात्राएं निकलती हैं. कभी मंथन होता है, लेकिन असल मुद्दों पर कांग्रेस पूरी तरह भटकी हुई है.

नौकरी के बदले वोट जैसे बयान बने कांग्रेस की पहचान- सीएम सैनी

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं के वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि कभी कहा गया 'मेरे हिस्से में 2000 नौकरियां हैं' तो कभी '50 वोट के बदले एक नौकरी'. ऐसे बयानों के लिए कांग्रेस को अपने नेताओं को ट्रेनिंग देनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीति भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी है, जबकि कांग्रेस केवल दांव-पेच और सौदेबाजी में उलझी रही है.

देश और दुनिया में भारत की साख मजबूत- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है. बीते 11 वर्षों में भारत को जो वैश्विक सम्मान मिला है, उसका श्रेय मोदी सरकार की नीतियों, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को जाता है.

डबल इंजन सरकार से बदला हरियाणा का नक्शा- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने बताया कि आज हरियाणा का हर जिला फोर-लेन सड़कों से जुड़ा हुआ है. प्रदेश को वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों की सौगात मिली है, जो विकास की रफ्तार को दर्शाती है. ‘वोट चोरी’ और ‘संविधान खतरे में’ भ्रम की राजनीति से असल खतरा कांग्रेस को है. क्योंकि जनता सच्चाई पहचान चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वह जनता को गुमराह करने के लिए कभी ‘वोट चोरी’ तो कभी ‘संविधान खतरे में’ जैसे नारे गढ़ती है. मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है.

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों ने गरीब को सशक्त किया है. लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जबकि कांग्रेस ने हमेशा गरीबी बढ़ाने और चहेतों को फायदा पहुंचाने की राजनीति की.

