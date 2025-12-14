हरियाणा पुलिस ने शनिवार को कहा कि पिछले महीने भिवानी में एक पेशेवर ‘बॉडीबिल्डर’ की हत्या के सिलसिले में उसने बेंगलुरु से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने कहा कि 27 नवंबर को एक समूह के साथ एक विवाह समारोह में कहासुनी के बाद ‘बॉडीबिल्डर’ रोहित धनखड़ (26) पर बेरहमी से हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई.

पुलिस के मुताबिक, एक विवाह समारोह स्थल पर महिलाओं के साथ बदसलूकी के विरोध को लेकर रोहित धनखड़ को रेवाड़ी खेड़ा बामला रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास पीटा गया. पुलिस के मुताबिक, बाद में उसकी चोटों के कारण मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि भिवानी पुलिस की एक टीम ने तीनों आरोपियों को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया.

भिवानी के तिगाडाना गांव के निवासी हैं आरोपी

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, एक विशेष पुलिस टीम ने इस अभियान को अंजाम दिया. आरोपियों की पहचान वरुण, उसके भाई तरुण और दीपक के रूप में हुई है. ये सभी भिवानी के तिगाडाना गांव के निवासी हैं. पुलिस फिलहाल उनसे रिमांड पर पूछताछ कर रही है ताकि हथियार और सबूत बरामद किए जा सकें. डीजीपी सिंह ने गिरफ्तारी के बारे में जानकारी ‘एक्स’ पर साझा की और कहा कि वे वर्षों तक ‘जेल में सड़ेंगे.’

न्याय की मांग को लेकर रोहतक में एक सर्वखाप महापंचायत का आयोजन

इसी बीच, मामले में न्याय की मांग को लेकर हरियाणा के रोहतक में एक सर्वखाप महापंचायत का आयोजन किया गया. इस मामले में सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. यह समिति न्याय की मांग करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करेगी. महापंचायत ने रोहित के परिवार के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी तथा एक करोड़ रुपये के मुआवजे की भी मांग की.

