सूट-बूट में आए मेहमान निकले चोर, गुरुग्राम में सगाई समारोह से लाखों का कैश और गहने किए साफ

गुरुग्राम के सोहना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां लगन-सगाई जैसे पारिवारिक कार्यक्रम को चोरों ने अपना निशाना बना लिया. चोर इतने शातिर थे कि वे सूट-बूट पहनकर मेहमान बनकर कार्यक्रम में शामिल हुए, करीब तीन घंटे तक मौके की तलाश करते रहे और जैसे ही मौका मिला, लाखों रुपये नकद और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए.

यह घटना सोहना के व्यापारी देशराज सैनी के बेटे रणधीर सैनी की लगन-सगाई के दौरान हुई. कार्यक्रम 28 नवंबर को आयोजित किया गया था, जबकि 30 नवंबर को शादी तय थी. इसी कार्यक्रम में लड़की पक्ष की ओर से करीब 16 लाख रुपये की ज्वेलरी दी गई थी और घर में शादी की तैयारियों के लिए करीब साढ़े 15 लाख रुपये नकद मौजूद थे.

बैग पर थी चोरों की नजर

देशराज सैनी ने नकदी और ज्वेलरी को एक बैग में रखकर अपने पास ही रखा था. लेकिन उन्हें क्या पता था कि कार्यक्रम में शामिल दो चोर लगातार उसी बैग पर नजर बनाए हुए हैं. भीड़भाड़ के बीच जैसे ही पलभर के लिए ध्यान भटका, चोरों ने बैग उठाया और वहां से निकल गए.

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

कार्यक्रम स्थल और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना कैद हो गई. एक चोर सफेद शर्ट में बाहर निकलता है और कैश-ज्वेलरी से भरा बैग अपने कोट के अंदर छुपा लेता है. इसके बाद दूसरा चोर बाइक पर उसका इंतजार करता दिखता है और दोनों मौके से फरार हो जाते हैं.

पुलिस को दी गई सूचना, 10 दिन तक नहीं हुई कार्रवाई

घटना के तुरंत बाद परिवार ने सोहना थाना पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने पूरे 10 दिन तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. चोरी जैसी बड़ी वारदात के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो पीड़ित देशराज सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास गुहार लगानी पड़ी.

मुख्यमंत्री की फटकार के बाद हरकत में आई पुलिस

मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद उन्होंने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा को कड़ी फटकार लगाई. इसके बाद आनन-फानन में पुलिस हरकत में आई और आरोपियों में से एक चोर के भाई को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया.

जानकारी के मुताबिक, चोरी करने वाले दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं. हालांकि, अब तक असली चोर पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. इस मामले में जब गुरुग्राम पुलिस से बात करने की कोशिश की गई, तो पुलिस ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया.