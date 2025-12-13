हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणासूट-बूट में आए मेहमान निकले चोर, गुरुग्राम में सगाई समारोह से लाखों का कैश और गहने किए साफ

सूट-बूट में आए मेहमान निकले चोर, गुरुग्राम में सगाई समारोह से लाखों का कैश और गहने किए साफ

Haryana News: इस घटना के तुरंत बाद परिवार ने सोहना थाना पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने पूरे 10 दिन तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. चोरी जैसी बड़ी वारदात के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई.

By : राजेश यादव | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 13 Dec 2025 09:15 AM (IST)
Preferred Sources

गुरुग्राम के सोहना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां लगन-सगाई जैसे पारिवारिक कार्यक्रम को चोरों ने अपना निशाना बना लिया. चोर इतने शातिर थे कि वे सूट-बूट पहनकर मेहमान बनकर कार्यक्रम में शामिल हुए, करीब तीन घंटे तक मौके की तलाश करते रहे और जैसे ही मौका मिला, लाखों रुपये नकद और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए.

यह घटना सोहना के व्यापारी देशराज सैनी के बेटे रणधीर सैनी की लगन-सगाई के दौरान हुई. कार्यक्रम 28 नवंबर को आयोजित किया गया था, जबकि 30 नवंबर को शादी तय थी. इसी कार्यक्रम में लड़की पक्ष की ओर से करीब 16 लाख रुपये की ज्वेलरी दी गई थी और घर में शादी की तैयारियों के लिए करीब साढ़े 15 लाख रुपये नकद मौजूद थे.

बैग पर थी चोरों की नजर

देशराज सैनी ने नकदी और ज्वेलरी को एक बैग में रखकर अपने पास ही रखा था. लेकिन उन्हें क्या पता था कि कार्यक्रम में शामिल दो चोर लगातार उसी बैग पर नजर बनाए हुए हैं. भीड़भाड़ के बीच जैसे ही पलभर के लिए ध्यान भटका, चोरों ने बैग उठाया और वहां से निकल गए.

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

कार्यक्रम स्थल और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना कैद हो गई. एक चोर सफेद शर्ट में बाहर निकलता है और कैश-ज्वेलरी से भरा बैग अपने कोट के अंदर छुपा लेता है. इसके बाद दूसरा चोर बाइक पर उसका इंतजार करता दिखता है और दोनों मौके से फरार हो जाते हैं.

पुलिस को दी गई सूचना, 10 दिन तक नहीं हुई कार्रवाई

घटना के तुरंत बाद परिवार ने सोहना थाना पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने पूरे 10 दिन तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. चोरी जैसी बड़ी वारदात के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो पीड़ित देशराज सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास गुहार लगानी पड़ी.

मुख्यमंत्री की फटकार के बाद हरकत में आई पुलिस

मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद उन्होंने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा को कड़ी फटकार लगाई. इसके बाद आनन-फानन में पुलिस हरकत में आई और आरोपियों में से एक चोर के भाई को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया.

जानकारी के मुताबिक, चोरी करने वाले दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं. हालांकि, अब तक असली चोर पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. इस मामले में जब गुरुग्राम पुलिस से बात करने की कोशिश की गई, तो पुलिस ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया.

और पढ़ें
Published at : 13 Dec 2025 09:15 AM (IST)
Tags :
Gurugram News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न धूप और न ही हवा, 2 साल से एकांत कैद में पाकिस्तान के पूर्व PM, अब यूनाइटेड नेशंस ने कर दी यह मांग
न धूप और न ही हवा, 2 साल से एकांत कैद में पाकिस्तान के पूर्व PM, अब यूनाइटेड नेशंस ने कर दी यह मांग
बिहार
बिहार: मॉब लिंचिंग से गई युवक की जान, धर्म पूछकर था पीटा, मौत से पहले सुनाई दर्द भरी दास्तां
बिहार: मॉब लिंचिंग से गई युवक की जान, धर्म पूछकर था पीटा, मौत से पहले सुनाई दर्द भरी दास्तां
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 8: 'धुरंधर' नहीं थमने वाली, रिलीज के 8वें दिन कर दी बमफाड़ कमाई, तोड़े 'पुष्पा 2' से लेकर 'छावा' -'गदर 2' के रिकॉर्ड
'धुरंधर' नहीं थमने वाली, रिलीज के 8वें दिन भी खूब छापे नोट, तोड़े इन फिल्मों के रिकॉर्ड
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
Advertisement

वीडियोज

Triumph Thruxton 400 Review | Auto Live #triumph
Royal Enfield Goan Classic 350 Review | Auto Live #royalenfield
Hero Glamour X First Ride Review | Auto Live #herobikes #heroglamour
जानलेवा बॉयफ्रेंड की दिलरूबा !
Toyota Land Cruiser 300 GR-S India review | Auto Live #toyota
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न धूप और न ही हवा, 2 साल से एकांत कैद में पाकिस्तान के पूर्व PM, अब यूनाइटेड नेशंस ने कर दी यह मांग
न धूप और न ही हवा, 2 साल से एकांत कैद में पाकिस्तान के पूर्व PM, अब यूनाइटेड नेशंस ने कर दी यह मांग
बिहार
बिहार: मॉब लिंचिंग से गई युवक की जान, धर्म पूछकर था पीटा, मौत से पहले सुनाई दर्द भरी दास्तां
बिहार: मॉब लिंचिंग से गई युवक की जान, धर्म पूछकर था पीटा, मौत से पहले सुनाई दर्द भरी दास्तां
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 8: 'धुरंधर' नहीं थमने वाली, रिलीज के 8वें दिन कर दी बमफाड़ कमाई, तोड़े 'पुष्पा 2' से लेकर 'छावा' -'गदर 2' के रिकॉर्ड
'धुरंधर' नहीं थमने वाली, रिलीज के 8वें दिन भी खूब छापे नोट, तोड़े इन फिल्मों के रिकॉर्ड
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
क्रिकेट
शुभमन गिल को टी20 टीम में होना चाहिए या नहीं? ये क्या कह गए गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा; जानें क्या बोले
शुभमन गिल को टी20 टीम में होना चाहिए या नहीं? ये क्या कह गए गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा; जानें क्या बोले
शिक्षा
कैसे करें बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन? यहां जानें बढ़िया मार्क्स लाने का आसान फार्मूला
कैसे करें बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन? यहां जानें बढ़िया मार्क्स लाने का आसान फार्मूला
जनरल नॉलेज
Birth Tourism: किस देश की महिलाएं अमेरिका में सबसे ज्यादा पैदा करती हैं बच्चे, किस नंबर पर है भारत?
किस देश की महिलाएं अमेरिका में सबसे ज्यादा पैदा करती हैं बच्चे, किस नंबर पर है भारत?
हेल्थ
शुगर से लेकर स्लीप तक… इन 5 बदलावों से बढ़ सकती है आपकी लाइफस्पैन
शुगर से लेकर स्लीप तक… इन 5 बदलावों से बढ़ सकती है आपकी लाइफस्पैन
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget