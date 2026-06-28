गुरुग्राम: वजन कम करने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 3 महिलाएं गिरफ्तार

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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाGurugram News: वजन कम करने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 3 महिलाएं गिरफ्तार

Gurugram News: वजन कम करने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 3 महिलाएं गिरफ्तार

Gurugram News In Hindi: गुरुग्राम पुलिस ने वजन कम करने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया. 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर 102 मोबाइल, 150 सिम और 12 लैपटॉप बरामद.

Written By : राजेश यादव |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 28 Jun 2026 03:58 PM (IST)
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साइबर सिटी गुरुग्राम में वजन कम करने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है. गुरुग्राम पुलिस की साइबर थाना टीम ने उद्योग विहार फेज-5 में छापेमारी कर तीन महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार महिलाओं की पहचान मंदीप, नेहा और वर्षा के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से 102 मोबाइल फोन, 150 सिम कार्ड, 12 लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए हैं.

एसीपी साइबर क्राइम गौरव फोगाट ने बताया कि आरोपी Curest Science and Wellness Pvt. Ltd. के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हर्बल दवाइयों के आकर्षक विज्ञापन चलाते थे. इन विज्ञापनों में वजन कम करने का दावा किया जाता था. ग्राहकों को 100% रिफंड का झांसा दिया जाता था, लेकिन वजन कम न होने पर न तो पैसे वापस किए जाते थे और न ही शिकायतों पर ध्यान दिया जाता था.

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करोड़ों रुपये की ठगी का खुलासा

आरोपी खुद को डॉक्टर, डाइटिशियन और ब्यूटीशियन बताकर लोगों को गुमराह करते थे. शुरुआती जांच में गुजरात समेत कई राज्यों में करोड़ों रुपये की ठगी का खुलासा हुआ है. 

कॉल सेंटर के जरिए ठगी

साइबर पुलिस की टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी की गई. गिरफ्तार महिलाएं कॉल सेंटर चलाकर लोगों को फोन पर संपर्क करती थीं और दवा बेचने के बाद पैसे ले लेती थीं. पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है. 

सोशल मीडिया पर आने वाले ऐसे विज्ञापनों पर भरोसा न करें

गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर आने वाले ऐसे विज्ञापनों पर भरोसा न करें और कोई भी उत्पाद खरीदने से पहले अच्छी तरह जांच करें. विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों की खरीदारी में सावधानी बरतें. मामले की जांच जारी है और अन्य राज्यों की पुलिस से भी समन्वय किया जा रहा है.

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Published at : 28 Jun 2026 03:50 PM (IST)
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