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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणानाजिया इलाही खान की बढ़ी मुश्किलें, पानीपत में दायर याचिका पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

नाजिया इलाही खान की बढ़ी मुश्किलें, पानीपत में दायर याचिका पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

Nazia Elahi Khan News: सोशल मीडिया और एक पॉडकास्ट में कथित रूप से की गई टिप्पणियों को लेकर विवादों में घिरी नाजिया इलाही खान के खिलाफ पानीपत में दायर याचिका पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है.

Written By : सुमित भारद्वाज, पानीपत |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 27 Jun 2026 01:39 PM (IST)
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  • उन्हें 27 जुलाई को कोर्ट में अपना पक्ष रखना होग.

सोशल मीडिया हस्ती नाजिया इलाही खान के खिलाफ की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं. सोशल मीडिया और एक पॉडकास्ट में कथित रूप से की गई टिप्पणियों को लेकर विवादों में घिरी नाजिया इलाही खान के खिलाफ पानीपत में दायर याचिका पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है. मुस्लिम समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों और मुस्लिम लीगल ऐड ट्रस्ट की ओर से दायर मामले में कोर्ट की ओर से नाजिया इलाही खान को नोटिस जारी किया गया है.

मामले की अगली सुनवाई के लिए उन्हें 27 जुलाई को कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं. मामले को लेकर मुस्लिम समाज के कुछ संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है और आरोप लगाया है कि पॉडकास्ट के दौरान नाजिया इलाही खान द्वारा इस्लाम और मुस्लिम समाज से जुड़े विषयों पर गंदी बातें की, जिससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं हैं. 

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पॉडकास्ट में दिए गए बयानों को लेकर विवाद

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, विवाद की शुरुआत एक पॉडकास्ट में दिए गए कथित बयानों के बाद हुई. आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान नाजिया इलाही खान ने मुस्लिम समाज, मुस्लिम महिलाओं तथा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब और हजरत आयशा से जुड़े विषयों पर विवादित टिप्पणियां की थीं, जिनका विभिन्न स्तरों पर विरोध किया गया. मुस्लिम लीगल ऐड ट्रस्ट के चेयरमैन और अधिवक्ता मोमिन मलिक ने बताया कि संस्था की ओर से संबंधित बयानों और अन्य दस्तावेजों को संलग्न करते हुए कोर्ट में मामला दायर किया गया है.

मुस्लिम लीगल ऐड ट्रस्ट ने कोर्ट में दायर की याचिका 

उनका कहना है कि ट्रस्ट मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है तथा इसी उद्देश्य से यह याचिका दायर की गई है. मोमिन मलिक के अनुसार, कोर्ट द्वारा जारी नोटिस के तहत नाजिया इलाही खान को निर्धारित तिथि पर कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा.

मोमिन मलिक ने नाजिया इलाही खान को एक विवादित सार्वजनिक व्यक्तित्व बताते हुए कहा कि वो पूर्व में भी विभिन्न मुद्दों पर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रही हैं. हालांकि, इन आरोपों और दावों पर नाजिया इलाही खान का पक्ष फिलहाल सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है.

कोर्ट में दोनों रखेंगे अपना पक्ष

इस मामले में कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. आगामी सुनवाई में शिकायतकर्ता को और नाजिया इलाही खान को अपना-अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा, जिसके बाद कोर्ट आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगी.

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Published at : 27 Jun 2026 01:39 PM (IST)
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