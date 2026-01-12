पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में पाला लड़ने की संभावना, गुरुग्राम में जमा देने वाली ठंड, अलर्ट जारी

गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी जिले सहित आसपास के इलाकों में पाला पड़ने के साथ-साथ रात के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई. अधिकारियों ने सोमवार (12 जनवरी) को यह जानकारी दी. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आने वाले दिनों में उत्तर भारत में भीषण ठंड पड़ने और घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के बाहरी इलाकों में ठंड विशेष रूप से अधिक रही. गुरुग्राम में राज्य का सबसे कम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आसपास के इलाकों में भी तापमान शून्य के करीब रहा.

कड़ाके की ठंड के बीच जमी बर्फ की परत

ग्रामीण इलाकों में खेतों की मेड़, वाहनों की खिड़कियों और सूखी घास पर पाला देखा जा सकता है. यहां तक ​​कि शहर में भी घरों के बाहर खड़ी कुछ गाड़ियों के विंडशील्ड पर बर्फ की एक परत जमी हुई थी.

हालांकि, गुरुग्राम मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र है फिर भी सोमवार (12 जनवरी) की सुबह मानेसर के आसपास के खेतों में काफी मात्रा में पाला पड़ा हुआ देखा गया. पाला पड़ने से गेहूं की फसल को तो फायदा होता है, लेकिन आलू, मटर, मूली और सरसों की फसलों को नुकसान पहुंचता है.

फसलों को लेकर कृषि वैज्ञानिक ने दी यह जानकारी

कृषि वैज्ञानिक डॉ. आनंद कुमार ने किसानों को सरसों और अन्य फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करने की सलाह दी है. आईएमडी का अनुमान है कि मंगलवार को भी कड़ाके की ठंड जारी रहेगी और सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है.

विभाग ने शीतलहर के मद्देनजर मंगलवार (13 जनवरी) के लिए ऑरेंज अलर्ट और बुधवार (14 जनवरी) के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही सरकार की ओर से राज्य को लोगों को लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड से बचने की सलाह दी गई है.

तीन दिन तक भीषण ठंड जारी रहने की संभावना

पंजाब और हरियाणा के अधिकतर स्थानों और उनकी साझा राजधानी चंडीगढ़ में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई क्षेत्रों में कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है. चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा, ‘‘पंजाब और हरियाणा में अगले तीन दिन तक भीषण ठंड जारी रहने की संभावना है. इसके बाद भी ठंड बनी रहेगी, लेकिन कड़ाके की ठंड में कमी आने के आसार हैं.’’

कुछ स्थानों पर शीतलहर और पाला पड़ने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मंगलवार को कुछ स्थानों पर शीतलहर और पाला पड़ने की संभावना है. हरियाणा में नारनौल दूसरा सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भिवानी में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस, हिसार में 2.6 डिग्री सेल्सियस, करनाल में 3.5 डिग्री सेल्सियस, अंबाला में 4.5 डिग्री सेल्सियस और रोहतक में 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.