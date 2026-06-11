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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम में कंपनी के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, कई गाड़ियां तोड़ीं, 9 उपद्रवी गिरफ्तार

गुरुग्राम में कंपनी के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, कई गाड़ियां तोड़ीं, 9 उपद्रवी गिरफ्तार

Gurugram Firing News: गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि इस हिंसक झड़प में कई राउंड फायरिंग हुई, करीब 5 गाड़ियों तोड़ी गईं और झगड़े के बाद आरोपी फरार हो गए. देर शाम 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है.

By : राजेश यादव | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 11 Jun 2026 11:15 AM (IST)
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दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बड़ी हिंसा की खबर है. यहां एक नामी ई-कॉमर्स कंपनी के वेयरहाउस के पास ताबड़तोड़ फायरिंग की गई. उपद्रवियों ने कई गाड़ियां तोड़ डालीं और इलाके में दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. 

बताया जा रहा है कि ये उपद्रवी कोई और नहीं बल्कि वेंडर्स थे, जो कंपनी के वेयर हाउस में सामान की लोडिंग और अनलोडिंग को लेकर झगड़ पड़े. उनके इस झगड़े में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं. पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, करीब पांच गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है. 

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आरोपियों की तलाश में पुलिस की 6 टीमें लगीं

झगड़े के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे. गुरुग्राम पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 6 टीमें गठित कीं जिन्हें आरोपियों की तलाश में लगाया गया. इसके बाद बुधवार (10 जून) की देर शाम क्राइम ब्रांच ने 9 आरोपियों को हिरासत में लिया.

मामला बिलासपुर एरिया में बुधवार सुबह का है. पुलिस को अब तक जो पता चला है उसके हिसाब से स्क्रैप की लोडिंग अनलोडिंग के काम के टेंडर को लेकर दो पक्ष भिड़ गए थे. दोनों पक्षों के बीच विवाद इस कदर बढ़ा कि दनादन गोलियां चल गईं. दोनों तरफ से गाड़ियों में बैठकर दूसरे पक्ष की गाड़ी को टक्करें मारी गईं. ईंट-पत्थर फेंके गए. इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. 

10 राउंड फायरिंग का दावा

मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि वहां करीब 10 राउंड गोलियां चली होंगी. गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग डर गए. लगभग आधे घंटे तक यह हिंसक झड़प चलती रही. इस बीच स्थानीय लोगों ने डायल 112 को फोन कर इस बारे में जानकारी दी. हालांकि, पुलिस पहुंचती इससे पहले ही उपद्रवी वहां से भाग गए थे. पुलिस की टीम को मौके से बुलेट शेल मिले हैं.

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Published at : 11 Jun 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
Gurugram News HARYANA NEWS Haryana News 
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