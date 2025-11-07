गुरुग्राम: गर्भवती प्रेमिका पर करना पड़ता खर्च, प्रेमी ने हत्या कर शव को बेड में छुपाया

गुड़गांव के डूंडाहेड़ा गांव में एक महिला द्वारा प्रेगनेंसी का खर्च उठाने के लिए दबाव बनाने पर उसके प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी. वारदात को छिपाने के लिए आरोपी ने शव को किराए के कमरे में बेड के नीचे छिपा दिया. कमरे से बदबू आने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रेमी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता एएसआई संदीप ने बताया कि आरोपी की पहचान कन्नौज (उत्तर प्रदेश) निवासी अनुज के रूप में हुई है, जो गुड़गांव में ऑटो चलाता था. मृतक महिला की पहचान अंगूरी के रूप में हुई है, जो एक निजी कंपनी में काम करती थी.

पुलिस के अनुसार, अंगूरी अपने दो पतियों को छोड़कर प्रेमी अनुज के साथ डूंडाहेड़ा गांव में किराए पर रह रही थी. दोनों के बीच बने संबंधों के चलते अंगूरी प्रेग्नेंट हो गई थी.

खर्च के दबाव से परेशान होकर की हत्या

आरोपी अनुज से पूछताछ में सामने आया कि प्रेग्नेंट होने के बाद अंगूरी उस पर प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे के जन्म तक का सारा खर्च उठाने के लिए लगातार दबाव बना रही थी. इसी बात से परेशान होकर अनुज ने गला दबाकर अंगूरी की हत्या कर दी और शव को बेड के नीचे छिपाकर मौके से फरार हो गया.

दो पतियों को छोड़ प्रेमी संग रह रही थी महिला

पुलिस जांच में पता चला कि मृतक अंगूरी की पहली शादी मोहम्मद सदरुद्दीन से हुई थी. कुछ समय बाद अपने पति से अलग होकर उसने विशाल नाम के शख्स से कोर्ट मैरिज की थी. बाद में वह विशाल को भी छोड़कर डूंडाहेड़ा में कमरा किराये पर लेकर रह रही थी, जहाँ अनुज का आना-जाना था.

फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी.