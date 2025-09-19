गुरुग्राम: खाने के पैसे मांगना पड़ा होटल मालिक को महंगा, लात घूंसे और डंडे से पीटा, 3 गिरफ्तार

साइबर सिटी गुरुग्राम में दबंगों ने एक होटल संचालक और उसके बेटे के साथ बेरहमी से मारपीट की है. होटल मालिक के साथ मारपीट इसलिए की गई क्योंकि उसने युवक से खाने के पैसे मांग लिए. ये घटना 18 सितंबर की देर रात हुई. इस घटना के बाद होटल मालिक ने उद्योग विहार पुलिस थाने में शिकायत दी. मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

साइबर सिटी गुरुग्राम के उद्योग विहार थाना इलाके में विनोद और विवेक बाप बेटा हनुमान मंदिर के पास अपना ढाबा चलाते हैं. इसी दौरान करीब 12 बजे रात को डुंडाहेडा गान का ही रहने वाला अनीश वहां आया और खाने का ऑर्डर दिया. होटल मालिक ने कहा खाना लाने में कुछ समय लगेगा और पिछले बकाया पैसे भी दे दो. इसी से नाराज होकर अनीश ने धमकी देते हुए कहा तुझे यह बहुत महंगा पड़ेगा.

थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

इसके बाद अनीश ने अपने दोस्तों को बुलाया. उसके दोस्त काली स्कॉर्पियो में वहां आए और होटल मालिक और उसके बेटे के साथ पहले तो कहासुनी की और बाद में लात, घुसे और डंडों से खूब पीटा. जब होटल मालिक और उसके बेटे की बीच सड़क पर दबंगों द्वारा पिटाई की जा रही थी तो यह वीडियो किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर भी डाल दिया. थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटे में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पकड़े गए आरोपियों की पहचान हुई- पुलिस

पुलिस प्रवक्ता एएसआई संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, ''पकड़े गए आरोपियों की पहचान डूंडाहेड़ा के रहने वाले अनीश (30) वर्ष, मनीष (28 वर्ष) और यूपी के बनारस के रहने वाले संदीप के रूप में हुई. आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ के दौरान सामने आया कि आरोपी अनीश का खाने के रुपए को लेकर होटल मालिक के साथ हाथापाई हो गई थी, जिसके चलते आरोपी ने अपने साथी मनीष, संदीप और अन्य साथियों के साथ मिलकर होटल मालिक और उसके पिता के साथ मारपीट की. साथ ही हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी.

होटल मालिक के साथ 18 सितंबर को हुई मारपीट

बता दें कि एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि यह उद्योग विहार थाना एरिया में सेक्टर 22 चौक के पास हनुमान चौक पर एक होटल चलाता है. 18 सितंबर की देर रात करीब 12 बजे अनीश निवासी डूडाहेड़ा इसके होटल पर आया, जो शराब के नशे में धुत्त था. अनीश ने होटल से खाना पैक करवाया और बिना रुपए दिए वहां से जाने लगा, तब इसके द्वारा खाने के रुपए मांगने पर उसने गाली-गलौज की और इसके साथ हाथापाई करते हुए कहने लगा कि 25 मिनट में इसका अंजाम भुगतेगा यह कहकर वहां से चला गया.

पुलिस अन्य आरोपियों की कर रही तलाश

थोड़ी देर बाद अनीश अपने साथियों मनीष और संदीप के साथ आया और स्कूटी से उतरते ही इसको मारने लगे. इतने में पीछे से एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी आई, जिसमें से 4-5 व्यक्ति उतरे, जिनके हाथ ने लाठी डंडे थे, जिन्होंने आते ही इसे मारना-पीटना शुरू कर दिया. उनमें से एक व्यक्ति ने पिस्टल दिखाकर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.