हरियाणा: गुरुग्राम में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार थार, 5 लोगों की मौत

गुरुग्राम में नेशनल हाईवे 48 के एग्जिट 9 पर आज सुबह करीब 4:30 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ. जानकारी के मुताबिक, गुरुग्राम के राजीव चौक की ओर जा रही महिंद्रा थार एग्जिट लेते समय डिवाइडर से टकरा गई. इस हादसे में 5 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक यूपी के रहने वाले थे और किसी काम से गुरुग्राम आए हुए थे.

ओवरस्पीडिंग बनी हादसे की वजह

स्थानीय पुलिस के मुताबिक, हादसे का मुख्य कारण वाहन की तेज रफ्तार था. चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और थार डिवाइडर से टकरा गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन को कब्जे में ले लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है. सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

चश्मदीदों के मुताबिक, पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायल या मृतक पीड़ितों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल पहुंचने पर 5 युवकों को मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस का कहना है कि हादसे के पीछे तेज रफ्तार ही सबसे बड़ी वजह रही. स्थानीय प्रशासन ने भी हादसे के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है.

#WATCH | Gurugram, Haryana | An accident was reported from NH-48 Exit 9 near Jharsa.

स्थानीय लोग इस तरह की तेज रफ्तार दुर्घटनाओं को लेकर काफी चिंतित हैं. उनका कहना है कि हाईवे पर रफ्तार कंट्रोल करने के लिए और कड़े उपाय किए जाने चाहिए. लोग बार-बार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो और भी बड़े हादसे हो सकते हैं.

गुरुग्राम में तेज रफ्तार का यह कोई पहला मामला नहीं

गुरुग्राम में बेकाबू रफ्तार की वजह से हुए हादसों की यह कोई पहली घटना नहीं है. कुछ महीने पहले भी साइबर सिटी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार होंडा अमेज कार ने महिंद्रा थार को जोरदार टक्कर मारी थी.

उस हादसे में भी गाड़ी इतनी जबरदस्त तरीके से टकराई थी कि थार बिजली के खंभे पर जाकर अटक गई थी. उस हादसे में भी गाड़ी चला रही युवती का संतुलन बिगड़ गया था और वाहन खंभे पर चढ़ गया था.