गुरुग्राम: नर्स ने बेटे संग सातवीं मंजिल से लगाई छलांग, दोनों की मौत, दहेज हत्या का मामला दर्ज

दिल्ली से सटे गुरुग्राम स्थित एक निजी अस्पताल में कार्य करने वाली 28 साल की नर्स अपने तीन वर्षीय बेटे को कमर से बांधकर एक आवासीय सोसाइटी की सातवीं मंजिल से कथित तौर पर कूद गई. इससे दोनों की मौत हो गई. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि महिला के भाई की शिकायत के बाद बुधवार को सेक्टर 10ए थाने में मृतका के पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया.

पुलिस के मुताबिक, मृतका और उसके बेटे की पहचान शर्मिला एवं युवान के रूप में हुई है. महिला एक निजी अस्पताल में नर्स का काम करती थी, जबकि उसका पति रोहित गुरुग्राम की जिला अदालत के पास जूस की दुकान करता है. इसने बताया कि रोहित महेंद्रगढ़ जिले का है जबकि शर्मिला जिले के ही एक अन्य गांव की निवासी थी. दोनों की शादी चार साल पहले हुई थी. वे वजीरपुर गांव के पास सिद्धार्थ एन्क्लेव में एक फ्लैट में रहते थे.

तीन साल के बेटे के साथ सातवीं मंजिल से लगा दी छलांग

शादी के बाद से ही दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे और शर्मिला के माता-पिता ने कई बार उनसे बात करके मामले को सुलझाने की कोशिश की थी. मंगलवार को शर्मिला के परिवार वाले इस मामले पर बात करने आए थे. पुलिस के मुताबिक, माता-पिता के वापस जाने के बाद, शर्मिला ने अपराह्न करीब साढ़े तीन बजे अपने तीन साल के बेटे युवान के साथ सातवीं मंजिल से छलांग लगा दी. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के परिजनों को सूचना दी.

परिवार के सदस्य दहेज के लिए शर्मिला को करते थे परेशान

मृतका के भाई सुरेंद्र ने बुधवार को आरोप लगाया कि उसका बहनोई और उसके परिवार के सदस्य दहेज के लिए शर्मिला को परेशान करते थे जिसकी वजह से उसने यह कदम उठाया. पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद सेक्टर 10 ए थाने में रोहित और उसके परिवार के चार अन्य सदस्यों के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

जांच अधिकारी उपनिरीक्षक जगदीश कुमार ने कहा, ‘‘मामले की जांच की जा रही है. हम कल पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप देंगे.’’