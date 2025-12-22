गुरुग्राम कैब ड्राइवर ने महिला के साथ की थी बदसलूकी, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन, चालक अरेस्ट

गुरुग्राम में महिला सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. एक महिला यात्री के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है. जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कैब चालक को गिरफ्तार कर लिया है. घटना 15 दिसंबर की शाम की है, जब एक महिला अपने कार्यालय से घर लौट रही थी. इस मामले ने एक बार फिर शहर में महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

साउंड कम नहीं करने पर भसड़

गुरुग्राम पुलिस के अनुसार, 15 दिसंबर को शाम करीब छह बजे महिला ने एक कैब बुक की थी और यात्रा के दौरान चालक का व्यवहार असहज और आपत्तिजनक हो गया. महिला का आरोप है कि चालक तेज आवाज में गाने बजा रहा था और कई बार कहने के बावजूद उसने साउंड कम नहीं किया. इसके बाद चालक ने महिला से अभद्र भाषा में बात करना शुरू कर दिया और अपशब्द कहे, जिससे स्थिति और भयावह हो गई. महिला ने पुलिस को बताया कि चालक ने गाड़ी रोककर उसे बीच सड़क पर उतरने के लिए मजबूर करने की कोशिश की.

महिला ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

पीड़िता के अनुसार, जब उसने बीच सड़क पर उतरने से इनकार किया और दूसरी कैब बुक करने की बात कही, तो चालक और अधिक आक्रामक हो गया. महिला का कहना है कि चालक ने गाड़ी वापस चलाते हुए धमकी भरे लहजे में कहा कि अब वह उसे सबक सिखाएगा. कुछ दूरी पर महिला ने किसी तरह खुद को संभालते हुए जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकलने का फैसला किया. आरोप है कि इसके बाद चालक भी गाड़ी से उतर आया और महिला को गलत नजर से देखने लगा, जिससे वह बुरी तरह डर गई.

View this post on Instagram A post shared by Star Girl ✨ (@stargirl_on_the_go)

घटना के बाद महिला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो साझा किया, जो तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में महिला खुद को घबराई हुई बताते हुए कहती नजर आई कि उसे बीच सड़क पर उतार दिया गया और उसके हाथ कांप रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और सेक्टर 50 थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने आरोपी चालक पंकज, उम्र 22 वर्ष, निवासी बाहनी महाराजपुर गांव, रोहतक को गिरफ्तार कर लिया है और उसका वाहन भी जब्त कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और महिला की सुरक्षा से जुड़े हर पहलू की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है.