हरियाणा: BJP नेता के घर पर ED की रेड, 2 करोड़ कैश, 6 किलो सोना, 300 किलो चांदी बरामद

हरियाणा और पंजाब में 'डंकी रूट' के माध्यम से विदेश भेजने वाले सिंडिकेट पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. जालंधर जोनल ऑफिस की टीमों ने गुरुवार को हरियाणा के पानीपत, पिहोवा सहित दिल्ली और पंजाब के 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. इस कार्रवाई में पानीपत के अहर-कुराना गांव के बीजेपी नेता बलवान शर्मा और उनके करीबियों के ठिकानों से करोड़ों की नकदी और भारी मात्रा में जेवरात बरामद किए गए हैं.

सूत्रों के अनुसार, ईडी की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं. छापेमारी के दौरान टीम ने लगभग 2 करोड़ रुपये की नकदी, 6 किलो सोना और करीब 300 किलो चांदी बरामद की है. इसके अलावा, भारी मात्रा में चल-अचल संपत्तियों के दस्तावेज, बैंक पासबुक और अन्य निवेश से जुड़े कागजात जब्त किए गए हैं. जांच टीम ने डिजिटल साक्ष्य जुटाने के लिए लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन को भी अपने कब्जे में ले लिया है.

अमेरिकी डिपोर्टेशन से जुड़ी है जांच की कड़ी

ईडी की यह कार्रवाई उन 330 भारतीयों से जुड़ी है, जिन्हें फरवरी 2025 में अमेरिका द्वारा एक विशेष सैन्य कार्गो विमान से वापस भारत डिपोर्ट किया गया था. जांच में पाया गया कि इन लोगों को अवैध रूप से सीमा पार कराने के लिए करोड़ों रुपये वसूले गए थे. इसी सिलसिले में रिची ट्रैवल्स (जालंधर), तरुण खोसला (दिल्ली) और बलवान शर्मा (पानीपत) के ठिकानों पर शिकंजा कसा गया है.

कबड्डी खिलाड़ी और पंचायत सचिव की भूमिका

इस मामले में एक और प्रमुख नाम पंचायत सचिव प्रवीण उर्फ फोर्ड का सामने आया है. प्रवीण, जो पूर्व में सर्कल कबड्डी का नामी खिलाड़ी रहा है, खेल कोटे से सरकारी नौकरी में आया था. आरोप है कि वह इस नेटवर्क के लिए एजेंट के रूप में काम कर रहा था. जांच एजेंसी अब इस बात की तस्दीक कर रही है कि इन अवैध कमाई के पैसों का निवेश कहाँ-कहाँ किया गया है.

बढ़ सकती हैं आरोपियों की मुश्किलें

बीजेपी नेता और सरकारी कर्मचारी के ठिकानों से मिली इस भारी रिकवरी ने राजनीतिक गलियारों में भी हड़कंप मचा दिया है. ईडी अधिकारियों का मानना है कि यह केवल एक सिंडिकेट का हिस्सा है और आने वाले दिनों में कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है. फिलहाल, जब्त किए गए दस्तावेजों की गहनता से पड़ताल की जा रही है और पूछताछ का दौर जारी है.