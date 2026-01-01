हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणासोनीपत: दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड ASI को हमलावरों ने उतारा मौत के घाट, फैक्ट्री में मिला शव

सोनीपत: दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड ASI को हमलावरों ने उतारा मौत के घाट, फैक्ट्री में मिला शव

Sonipat Murder News: 4 महीने पहले ही दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर दलबीर सेवानिवृत्त हुए थे. उन्होंने गांव में ही एक फैक्ट्री बनाई थी और उनकी फैक्ट्री के अंदर ही हत्या कर दी गई. 

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 01 Jan 2026 03:29 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के सोनीपत जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. सोनीपत के गांव राजपुर में दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त सब-इंस्पेक्टर की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान दलबीर के रूप में हुई है. दलबीर अपाहिज होने के चलते 4 महीने पहले ही दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त हुए थे. 

बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने दलबीर को उसकी ही बैसाखी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. घटना की सूचना मिलते ही सोनीपत पुलिस के आला अधिकारी और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंचीं. टीम द्वारा पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है.

पूरे मामले पर एक नजर

सोनीपत के गांव राजपुर निवासी दलबीर दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे और 4 महीने पहले ही दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर दलबीर सेवानिवृत्त हुए थे. उन्होंने गांव में ही एक फैक्ट्री बनाई थी और उनकी फैक्ट्री के अंदर ही हत्या कर दी गई. 

फैक्ट्री के अंदर दलबीर का शव खून से लथपथ हालत में मिला. सेवानिवृत्त होने के बाद वह गांव राजपुर में रह रहे थे. बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने दलबीर को उनकी ही बैसाखी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. 

मृतक के बेटे ने दी यह जानकारी

मृतक के बेटे संदीप ने बताया कि उनके पिता दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर थे और अभी रिटायर हुए थे. वह गांव में ही एक फैक्ट्री बनाकर अकेले रहते थे. गुरुवार (1 जनवरी) की सुबह उनका शव फैक्ट्री से बरामद किया गया. बेटे के अनुसार पिता की हत्या का शक गांव के एक व्यक्ति पर है.

पुलिस के मुताबिक कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि गांव राजपुर की फैक्ट्री में एक व्यक्ति का शव मिला. व्यक्ति की पहचान दलबीर के रूप में हुई है. दलबीर दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए थे और अपनी फैक्ट्री में ही रहते थे. उनकी बैसाखी से पीट-पीटकर हत्या की गई है. मामले की गहन जांच जारी है.

Input By : नितिन आंतिल
Published at : 01 Jan 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
Haryana Police Sonipat News DELHI POLICE HARYANA NEWS
