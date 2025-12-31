हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जींद: नकाबपोश युवकों ने किया युवती का अपहरण, पुलिस जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

जींद: नकाबपोश युवकों ने किया युवती का अपहरण, पुलिस जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Jind News: हरियाणा के जींद में लाठी डंडों से लैस नकाबपोश करीब 1 दर्जन युवकों द्वारा घेरा बनाकर सरेआम एक युवती का अपहरण किया गया. पुलिस जांच में प्रेम-प्रसंग का मामला सामने आया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 31 Dec 2025 08:58 PM (IST)
हरियाणा के जींद जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ जिसमें लाठी-डंडों से लैस करीब एक दर्जन नकाबपोश युवक एक युवती को घेरकर उसका हाथ पकड़ते हुए अपने साथ ले जाते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस तुरंत हरकत में आई.

पुलिस जांच में सामने आया कि यह मामला अपहरण का नहीं, बल्कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा है. वायरल वीडियो में दिखाई देने वाली युवती की पहचान मनीषा के रूप में हुई है जो पिल्लूखेड़ा मंडी की रहने वाली है. वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

दो महीने पहले घर से चली गई थी युवती

मनीषा करीब दो महीने पहले अपने घर से चली गई थी, जिसको लेकर उस समय गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस के अनुसार मनीषा ने 9 दिसंबर 2025 को अदालत में अपने बयान दर्ज कराए थे जिसमें उसने स्पष्ट किया कि वह अपनी मर्जी से घर से गई थी. 

जांच में यह भी पुष्टि हुई है कि मनीषा का लविश नामक युवक के साथ प्रेम संबंध है. वर्तमान में मनीषा और लविश ने अपनी सुरक्षा को लेकर लाइफ एंड लिबर्टी के तहत याचिका दायर की है जो एसपी कार्यालय तक पहुंच चुकी है. फिलहाल दोनों कैथल स्थित सेफ हाउस में रह रहे हैं.

वायरल वीडियो से कानून-व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल

हालांकि मामला प्रेम प्रसंग का निकला लेकिन वायरल वीडियो में कुछ युवक लाठी-डंडों के साथ और मुंह ढक कर दिखाई दिए जिससे कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए. इस संबंध में पुलिस ने अलग से मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है. 

पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामले की जांच हर पहलू से की जा रही है.

Input By : सोमनाथ
Published at : 31 Dec 2025 08:58 PM (IST)
Haryana Police Jind News HARYANA NEWS
