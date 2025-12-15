घने कोहरे का कहर: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर टकराईं 12 गाड़ियां, CRPF जवान समेत दो की मौत

हरियाणा के नूंह जिले में रविवार (14 दिसंबर) की सुबह घने कोहरे के चलते कई सड़क हादसे सामने हुए. थाना पिनगवां क्षेत्र के अंतर्गत गांव रनियाला पटाकपुर के पास मुंबई एक्सप्रेसवे पर धुंध और कोहरे के कारण 10-12 वाहन और 2 ट्रक आपस में टकरा गए. इस दर्दनाक हादसे में CISF इंस्पेक्टर हरीश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई.

हरीश कुमार अंबेडकर नगर अलवर के रहने वाले थे. उनकी डेड बॉडी को मांडीखेड़ा अस्पताल भिजवाया गया है. इसके अलावा, खलील निवासी जयपुर की मौत की खबर भी सामने आई है. हादसे में 4-5 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मांडीखेड़ा अस्पताल भेजा गया है.

हाईवे से हटाए गए क्षतिग्रस्त वाहन

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया गया. फिलहाल, एक्सप्रेसवे पर किसी प्रकार का जाम नहीं है.

इसी क्रम में गांव बनारसी के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिलर नंबर 45 के नजदीक 7-8 वाहन आपस में टकरा गए. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं.

रोडवेज बस और ट्रैक्टर में भिड़ंत

इसके अलावा, दिल्ली-अलवर रोड पर गांव घासेड़ा, नूंह सदर थाना क्षेत्र में रोडवेज बस और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई. इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.

रविवार सुबह पूरे जिले में जबरदस्त कोहरा छाया रहा, जिसके चलते दृश्यता बेहद कम रही. दिल्ली- मुंबई- बड़ौदा एक्सप्रेसवे पर अलग-अलग स्थानों पर कई हादसे हुए. इनमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. दो व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि अन्य जगहों से भी दुर्घटनाओं की खबरें मिल रही हैं.

घने कोहरे के पहले दिन ही कई हादसे

कुल मिलाकर सर्दी के मौसम में पहले ही दिन घने कोहरे ने यातायात को प्रभावित किया और सड़क हादसों की संख्या बढ़ा दी. प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे में सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं और गति सीमित रखें.