हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाVideo: पहले छुआ-फिर मारा थप्पड़... डांसर लड़की के साथ बदतमीजी, कटा बवाल, वीडियो वायरल

Video: पहले छुआ-फिर मारा थप्पड़... डांसर लड़की के साथ बदतमीजी, कटा बवाल, वीडियो वायरल

Haryana Viral Video: हरियाणा के पचगांव में डांस प्रोग्राम के दौरान नशे में धुत युवक ने महिला डांसर के साथ अश्लील हरकत की. इसके बाद लड़की ने थप्पड़ मार दिया. देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 19 Nov 2025 12:16 PM (IST)
Preferred Sources

Mewat News: कई बार खुशियों का माहौल सिर्फ एक गलत हरकत की वजह से डर और अफरा-तफरी में बदल जाता है. कुछ ऐसा ही दृश्य हरियाणा के नूंह-मेवात के तावडू के गांव पचगांव में देखने को मिला, जहां रविवार देर रात एक शादी से पहले आयोजित डांस कार्यक्रम में अचानक हंगामा खड़ा हो गया. कार्यक्रम का माहौल म्यूजिक और तालीयों से गूंज रहा था, लेकिन कुछ ही क्षणों में वही मंच मारपीट, चीख-पुकार और लाठी-डंडों की आवाजों से भर गया. 

युवक ने नशे की हालत में डांसर के साथ की अश्लील हरकत

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक युवक नशे की हालत में स्टेज पर चढ़ता है और महिला डांसर के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है. महिला तुरंत पीछे हटती है और अपनी इज्जत की रक्षा करते हुए युवक को थप्पड़ जड़ देती है. यही थप्पड़ उस नशे में धुत युवक को इतना नागवार गुजरता है कि वह गुस्से से आग-बबूला हो जाता है और महिला के चेहरे पर लगातार थप्पड़ मारना शुरू कर देता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by naina.1 (@devi1236268)

जैसे ही युवक ने महिला पर हमला किया, वहां मौजूद भीड़ भड़क उठी. कुछ लोग महिला के समर्थन में दौड़ पड़े, तो कुछ युवक के पक्ष में खड़े होते नजर आए. देखते ही देखते माहौल इतना बिगड़ गया कि लाठी-डंडों से एक-दूसरे पर हमला शुरू हो गया. चीख-पुकार के बीच अफरा-तफरी मच गई और आयोजन पूरी तरह तहस नहस हो गया.

लोगों ने डांसर को सुरक्षित बाहर निकाला

स्थिति गंभीर होती देख कुछ लोग बीच में आए और किसी तरह महिला डांसर को सुरक्षित वहां से निकालकर ले गए, लेकिन तब तक यह घटना किसी ने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली थी. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा.

वीडियो देखने के बाद लोग दो पक्षों में बंट गए हैं. एक तरफ लोग महिला डांसर का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि उसने खुद की रक्षा के लिए सही कदम उठाया तो दूसरी तरफ कुछ लोग युवक का बचाव करते दिखाई दे रहे हैं. कमेंट्स में बहस, गाली-गलौज और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है.

Published at : 19 Nov 2025 12:14 PM (IST)
Tags :
Mewat News HARYANA NEWS VIRAL VIDEO
और पढ़ें
