हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम रोड रेज में खौफनाक वारदात, डॉक्टर ने डिलीवरी बॉय को अपनी SUV से बार-बार कुचला, गिरफ्तार

गुरुग्राम रोड रेज में खौफनाक वारदात, डॉक्टर ने डिलीवरी बॉय को अपनी SUV से बार-बार कुचला, गिरफ्तार

Gurugram Road Rage: गुरुग्राम में पार्किंग विवाद में एक डॉक्टर नवीन ने स्विगी डिलीवरी बॉय टिंकू को अपनी एसयूवी से बार-बार कुचला था. आरोपी डॉक्टर ने डिलीवरी बॉय को जान से मारने की धमकी भी दी थी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 20 Jan 2026 02:12 PM (IST)
हरियाणा का गुरुग्राम जिला रोड रेज की वारदातों के चलते बदनाम होता जा रहा है. इस बीच एक और खौफनाक वारदात ने शहर को झकझोर कर रख दिया है. यहां पार्किंग को लेकर हुए आपसी विवाद में एक डॉक्टर ने अपनी एसयूवी से स्विगी के डिलीवरी बॉय को कुचल दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी की पहचान 41 वर्षीय नवीन निवासी हयातपुर के रूप में हुई है, जो दौलताबाद के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात है. पार्किंग को लेकर हुई झड़प में आरोपी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने डिलीवरी बॉय 43 वर्षीय टिंकू को जान से मारने की कोशिश की. आरोपी ने टिंकू को बार-बार कुचलने का प्रयास किया. हमले के दौरान डॉक्टर ने डिलीवरी बॉय को जान से मारने की भी धमकी दी थी. 

बुरी तरह घायल हुआ डिलीवरी बॉय

इस हमले में डिलीवरी बॉय बुरी तरह घायल हो गया है. उसे पहले सेक्टर 10 के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर देखते हुए उसे रेवाड़ी के निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया है. 

रविवार, 18 जनवरी की रात 10.30 बजे की बात है. हयातपुर में स्विगी का वेयरहाउस है. टिंकू अपनी मोटरसाइकिल लेकर वेयरहाउस के बाहर खड़ा हुआ था. इस दौरान अचानक एक काली स्कॉर्पियो ने उसे टक्कर मार दी. बताया जा रहा है कि डॉक्टर की इस स्कॉर्पियो गाड़ी में सायरन भी लगा हुआ है. 

काफी दिन से आरोपी डॉक्टर में था गुस्सा

डॉक्टर इस बात से गुस्सा था कि आए दिन डिलीवरी बॉय की बाइक उसकी संकरी गली के बाहर खड़ी रहती थी. डॉक्टर काफी समय से इस बात से नाराज था और रविवार रात उसने अपने गुस्से को वारदात में बदल दिया.

वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी हो रहा वायरल

गुरुग्राम पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, मौका-ए-वारदात पर सीसीटीवी भी लगे हुए थे, जिसमें ये पूरी घटना कैद हो गई. सायरन बजाती हुई काली एसयूवी डिलीवरी बॉय टिंकू तक आई और उसे कुचल दिया. एक बार नहीं, टिंकू को तीन बार दर्दनाक तरीके से कुचला गया. यह भी देखा गया कि अन्य डिलीवरी बॉय इस वारदात को दूर पर खड़े होकर अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं. 

इसके बाद आरोप डॉक्टर फरार हो गया. पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी. दो दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. 

Published at : 20 Jan 2026 01:55 PM (IST)
Gurugram News HARYANA NEWS
