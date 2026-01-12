अंबाला थाने के अंदर कार को लगाई आग, अंदर रखे थे 3 गैस सिलेंडर, बड़ी साजिश की योजना?

हरियाणा के अंबाला के बलदेव नगर थाने में एक शख्स ने मारुति 800 कार नंबर DL 3CAZ6681 खड़ी करके उसमें आग लगाई और उसका वीडियो बनाकर कई जगहों पर भेजा दिया. यह घटना शनिवार की है, जहां पूरी घटना थाने में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई. वहीं मौके पर एसपी अंबाला अजीत सिंह शेखावत, एसपी उत्तम और एसटीएफ अंबाला डीएसपी अमन कुमार फॉरेंसिक की टीम एवं बम स्क्वायड के साथ-साथ CID की सभी टीम मौके पर पहुंची थी.

आरोपी ने गाड़ी की वीडियो बनाते हुए लगाई आग

इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी उत्तम ने बताया कि बलदेव नगर थाना में एक व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर आता है और वहां पर खड़ी करके चला जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वे वापस आता है और गाड़ी की वीडियो बनाते हुए गाड़ी में आग लगाकर निकल जाता है. इस घटना ने अंबाला प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए है.

दरअसल, अंबाला के बलदेवनगर थाने में एक व्यक्ति गाड़ी लाता है, जिसमें सिलेंडर रखे हुए होते हैं और थाने और गाड़ी की वीडियो बनाने के बाद उसमें आग लगा देता है. जैसे ही गाड़ी से धुआं निकलना शुरू हुआ तो पुलिस कर्मियों ने आग पर काबू पाना शुरू कर दिया, जिससे कोई बड़ा ब्लास्ट तो नहीं हुआ, फिलहाल इस मामले में जांच एजेंसियां पूरी तरह जांच कर रही है.

आरोपी की थाने को उड़ाने की साजिस या कुछ और?

जानकारी देते हुए अंबाला ASP उत्तम ने बताया कि बलदेवनगर थाने में गाड़ी में आग लगने के बाद जब बॉम्ब स्क्वायड टीम पहुंची तो जांच शुरू की गई. जिसमें गाड़ी में सिलेंडर पाए गए, फिलहाल इस मामले में हर पहलू से जांच की जा रही है. ASP ने बताया कि गाड़ी का नंबर दिल्ली का है और कई बार ये गाड़ी सेल भी हो चुकी है.

इसका असली मालिक एक साल पहले ही मर चौका है और अब किसके पास ये गाड़ी थी उसकी जांच की जा रही है. वहीं उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी कब्जे में ले लिए हैं और उसकी जांच भी की जा रही है. हालांकि सुरक्षा और जांच के नजरिए से सीसीटीवी मीडिया से दूर रखी गई है. वहीं वीडियो ये सवाल खड़े करती है कि क्या आरोपी की अंबाला के बलदेवनगर थाने को उड़ाने की साजिश थी या कुछ और ?