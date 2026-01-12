Haryana: पंचकुला में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल की सड़क हादसे में मौत, तेज रफ्तार ऑटो ने कुचला

Haryana News: हरियाणा के पंचकुला में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) कुलवंत सिंह मान की एक सड़क हादसे में मौत हो गई है. उन्हें एक तेज रफ्तार ऑटो-रिक्शा ने कुचल दिया था. जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं थी. उनका शव फिलहाल सेक्टर-6 अस्पताल में रखा गया है.

सैर के दौरान हुआ हादसा

पंचकुला के मनसा देवी सेक्टर-4 के निवासी कुलवंत सिंह मान 9 जनवरी की शाम करीब 5:30 बजे रोज़ाना की तरह सैर के लिए निकले थे. जैसे ही वे डॉल्फिन चौक के पास पहुंचे, पीछे से आ रहे एक ऑटो-रिक्शा ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि वे सड़क पर गिर पड़े और बेहोश हो गए. उनके सिर और पेट से भारी मात्रा में खून बहने लगा.

घायल अवस्था में उन्हें तुरंत कमांड अस्पताल, पंचकुला ले जाया गया. डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों के चलते 10 जनवरी को उनका निधन हो गया.





दिमागी चोट बनी मौत की वजह

डॉक्टरों के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) कुलवंत सिंह मान को तीन जगह गंभीर चोटें लगी थीं. इनमें सबसे गंभीर चोट सिर पर थी, जिसकी वजह से दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया. अत्यधिक खून बहने के कारण उनकी हालत और बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई.

कुलवंत सिंह मान के परिवार में उनकी पत्नी सुखजीवन कौर और दो बेटे हैं. उनके बेटे हरप्रीत मान, भारतीय सेना में कर्नल रह चुके हैं, जबकि दूसरे बेटे जसप्रीत मान कनाडा में पुलिस अधिकारी हैं. परिवार जसप्रीत के भारत लौटने का इंतजार कर रहा है. उनके 12 जनवरी को पंचकुला पहुंचने की उम्मीद है. अंतिम संस्कार उसके बाद किया जाएगा.

विशिष्ट सैन्य सेवा से सम्मानित

लेफ्टिनेंट जनरल कुलवंत सिंह मान भारतीय सेना के एक अत्यंत सम्मानित अधिकारी रहे हैं. उन्होंने 1 जनवरी, 1976 को दानापुर में 12वीं बिहार बटालियन की स्थापना की और इसके पहले कमांडिंग ऑफिसर बने. अपनी बेहतरीन सेवा के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल (PVSM) और अति विशिष्ट सेवा मेडल (AVSM) से सम्मानित किया गया. सेवानिवृत्ति के बाद भी वे सक्रिय रहे और चंडीगढ़ गोल्फ क्लब के नियमित सदस्य थे. उनकी मौत ने सेना और समाज दोनों को गहरा दुःख पहुंचाया है.