हरियाणा के बहादुरगढ़ जनपद में सड़क पर फल-सब्जी विक्रेताओं को हटाने के नाम पर पुलिस द्वारा जेसीबी चलवाने का मामला तूल पकड़ गया है. पूर्व इंटरनेशनल मुक्केबाज और ACP दिनेश कुमार वीडियो में सब्जी विक्रेताओं पर मशीन चलने का ऑर्डर देते दिख रहे हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हरियाणा पुलिस की क्रूरता बता रहे हैं. अब हरियाणा के सीनियर अफसरों ने इसे निर्णय लेने में व्यक्तिगत चूक करार दिया है. पूरे मामले में डीजीपी ओ पी सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं.

डीजीपी ने इस तरह की घटना भविष्य में न होने पाए इसको लेकर भी हिदायत दी है. पुलिस पटेल नगर में जाम की शिकायत पर अतिक्रमण हटवा रही थी तभी ये घटना घटी.

क्या था पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक पटेल नगर में ट्रैफिक जाम की शिकायत पर ACP दिनेश कुमार जाम हटवाने के लिए पहुंचे थे. लेकिन उन्होंने जिस तरह से वहां पर जाम हटवाया अब वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठा रहा है. उन्होंने सड़क किनारे बैठे सब्जी वालों को सब्जियां फल हटाने का मौका दिए बिना ही जेसीबी चलवाने का ऑर्डर दिया. जिससे लोगों में गुस्सा भर गया. सोशल मीडिया पर भी लोगों ने ACP के साथ ही हरियाणा पुलिस पर सवाल उठाए. वहीं सब्जी विक्रेताओं ने भी पुलिस की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई.

अधिकारियों ने व्यक्तिगत निर्णय की चूक बताया

बहादुरगढ़ के DCP मयंक मिश्रा ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए कहा कि पुलिस जाम हटवाने के लिए गयी थी, लेकिन कर्ववाई का तरिका विभागीय नीति के अनुरूप नहीं था. अधिकारी को भविष्य में ऐसा न करने का आदेश दिया है. मामले के तूल पकड़ने के बाद डीजीपी ओ.पी. सिंह ने मयंक मिश्रा और झज्जर पुलिस आयुक्त से बात की और पूरे मामले में नारजगी जताते हुए हिदायत दी, भविष्य में ऐसी घटना न हो.