हरियाणा: पलवल में CIA टीम का एक्शन, चुनाव से पहले बिहार जा रही 25 लाख की अवैध शराब जब्त

हरियाणा के पलवल जिले की होडल सीआईए टीम ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए पंजाब के रोपड़ जिले से बिहार ले जाई जा रही 435 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब को बरामद करने में सफलता हासिल की है और आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है.

प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी पहले भी शराब तस्करी के मामले में महाराष्ट्र में जेल जा चुका है. होडल सीआईए पुलिस टीम द्वारा नशा तस्करी पर की गई इस बड़ी कार्यवाही के बारे में जानकारी देते हुए सीआईए इंचार्ज जगमिंद्र ने बताया उन्हें मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक जो पंजाब से होडल के रास्ते बिहार जा रहा है.

मुखबिर की सूचना को सही मानकर जब होडल उजीना ड्रेन पर गस्त की गई तो कुछ समय बाद एक ट्रक डंपर जिसका नंबर आरजे 53 जीए 0552 आता हुआ दिखा. जिसे पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया और डंपर को रुकने के बाद उसकी तलाशी ली गई तो उसके अंदर लकड़ी की फट्टियों के नीचे भारी मात्रा में शराब की पेटियां मिली.

435 पेटी अवैध शराब जब्त

पकड़ी गई शराब की पेटियों की संख्या 435 पाई गई. जिनमें अंग्रेजी शराब की रॉयल स्टेज और इंपीरियल ब्लू शामिल है. जब इस अवैध शराब के बारे में ट्रक ड्राइवर नवीन जिला चार चरखी दादरी हरियाणा से शराब संबंधी दस्तावेज मांगे तो वह कोई साक्ष्य नहीं दिखा पाया. जिसके बाद ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और करीब 25 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की गई.

आरोपी के खिलाफ होडल थाना में अवैध शराब तस्करी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सूत्रों से पता चला है कि यह शराब चुनाव में वोटरों को बांटने के लिए ले जाई जा रही थी और आगामी पूछताछ के लिए आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा.