हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
ASI Suicide in Haryana: रेवाड़ी में हरियाणा पुलिस में तैनात एएसआई ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली. उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है.
हरियाणा में पुलिस अधिकारियों के आत्महत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. अब रेवाड़ी में हरियाणा पुलिस में तैनात एएसआई ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली. पुलिस को मिले सुसाइड नोट के मुताबिक एएसआई ने पत्नी पर प्रताड़ना करने के आरोप लगाए हैं.
40 वर्षीय कृष्ण यादव गुरुग्राम पुलिस में बतौर एएसआई तैनात थे. घटना के वक्त रेवाड़ी के अपने पैतृक गांव जैनाबाद आए हुए थे. पत्नी दिल्ली में पीजीटी टीचर, घरेलू वजह मौत का कारण बताई जा रही है.
सुसाइड नोट में पत्नी पर लगाए प्रताड़ना के आरोप
डहीना चौकी इंचार्ज रजनीश के मुताबिक सुसाइड नोट में एएसआई ने पत्नी पर प्रताड़ना करने के आरोप लगाए हैं. अन्य ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL