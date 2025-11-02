हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणामंत्री अनिल विज बोले- 'जैसे उल्लू को रोशनी से डर लगता है, वैसे ही कांग्रेस को RSS से डर लगता है'

मंत्री अनिल विज बोले- 'जैसे उल्लू को रोशनी से डर लगता है, वैसे ही कांग्रेस को RSS से डर लगता है'

Ambala News: अनिल विज ने आरएसएस को देशभक्त संगठन बताया. वहीं अनिल विज ने राहुल गांधी द्वारा PM मोदी के अमेरिका न जाने के सवाल पर कहा कि ये खुद मोदी जी तय करेंगे उन्हें कहा जाना है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 02 Nov 2025 02:06 PM (IST)
कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे द्वारा आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग के बयान पर बीजेपी नेता और हरियाण सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. जिसमें उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जैसे उल्लू को रोशनी से डर लगता है वैसे ही इन्हें आरएसएस से डर लगता है, अनिल विज ने आरएसएस को देशभक्त संगठन बताया.

वहीं अनिल विज ने राहुल गांधी द्वारा PM मोदी के अमेरिका न जाने के सवाल पर कहा कि ये खुद मोदी जी तय करेंगे उन्हें कहा जाना है. इसके साथ ही नीतीश कुमार पर अखिलेश यादव की दूल्हे वाली टिपण्णी पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इन्हें दुल्हा क्यों याद आ रहा है. अनिल विज अम्बाला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने सवालों के जबाब में ये बात कही.

खड्गे का बयान और विज की प्रतिक्रिया

दरअसल खड़गे ने गांधीजी की हत्या के बाद पटेल द्वारा संघ को बैन करने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अगर सच में मोदी सरदार पटेल का आदर करते हैं, तो उन्हें आरएसएस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए. जिस पर अनिल विज कटाक्ष करते हुए कहा कि जैसे उल्लू को रोशनी से डर लगता है, वैसे इन्हें RSS से डर लगता है. उन्होंने RSS को देश भक्त, चरित्रवान देश को आगे ले जाने वाली संस्था बताया.

राहुल गांधी को जबाब

राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि मोदी को अमेरिका जाना था. लेकिन वह नहीं जा रहे हैं क्योंकि वह ट्रंप से डरते हैं. उन्होंने आगे कहा कि अगर प्रधानमंत्री में साहस है, तो उन्हें कहना चाहिए कि ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोका. जिस पर अनिल विज ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मोदी जी ने कब-कहां जाना है किससे मिलना है ? क्यों मिलना है ? ये मोदी जी तय करेंगे.

अखिलेश यादव को ‘दूल्हे’ पर जबाब

वहीं उन्होंने अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार भाजपा के 'चुनावी दुल्हे' हैं, मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों की पसंद नहीं. अनिल विज कहा कि अखिलेश यादव को पता नहीं क्यों दूल्हा पता नहीं क्यों याद आ रहा है.

Input By : पीयूष जैन
Published at : 02 Nov 2025 02:06 PM (IST)
Anil Vij Ambala News HARYANA NEWS
