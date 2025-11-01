हरियाणा: लाडो लक्ष्मी योजना पर AAP ने उठाए सवाल, '96 फीसदी महिलाओं के साथ BJP ने धोखा किया'

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने शनिवार (1 नवंबर) को हरियाणा की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में बड़े मंच और कैमरों के बीच 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' की पहली किस्त तो जारी कर दी, लेकिन यह महिलाओं के साथ सबसे बड़ा चुनावी धोखा है.

अनुराग ढांडा ने कहा, ''चुनाव से पहले भाजपा ने हरियाणा की हर महिला को 2100 महीना देने का वादा किया था, लेकिन अब जब योजना शुरू हुई है, तो हकीकत यह है कि 1.4 करोड़ महिलाओं में से सिर्फ 3.73 प्रतिशत के खाते में पैसा आया है. यानी 96.27 प्रतिशत महिलाएं ठगी गईं. भाजपा ने 'हर महिला' का वादा किया था, लेकिन अब बीजेपी सरकार जानबूझकर 'हर शर्त' थोप रही है.

'शर्तें लगाने से ज्यादातर महिलाएं योजना से बाहर हुईं'

उन्होंने आगे कहा, ''सरकार ने ऐसी-ऐसी शर्तें लगा दी हैं कि ज्यादातर महिलाएं अपने आप बाहर हो गईं. परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, उम्र 23 साल से ज्यादा होनी चाहिए, और अगर किसी महिला के पति हरियाणा के बाहर के हैं या घर में कोई पहले से पेंशन ले रहा है, तो वो भी योजना से बाहर. गरीब घर की लड़कियां, कॉलेज जाने वाली युवतियां, नई बहुएं और विधवा महिलाएं सब इससे बाहर कर दी गईं.''

यह योजना नहीं, महिलाओं के साथ मजाक- अनुराग ढांडा

ढांडा ने ये भी कहा, ''मुख्यमंत्री ने मंच से फोटो खिंचवाकर दिखाया कि सरकार महिलाओं को सशक्त कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह योजना नहीं, महिलाओं के साथ मजाक है. भाजपा ने महिलाओं को अधिकार नहीं, अपमान दिया है. ये 'लाडो लक्ष्मी' नहीं, बल्कि 'लुटो लक्ष्मी योजना' है, जिसमें वादा करोड़ों का था, लेकिन फायदा कुछ हजार लोगों को दिया गया.''

BJP को महिलाओं की तकलीफ नहीं दिखती-ढांडा

AAP नेता ने कहा कि भाजपा को महिलाओं की तकलीफ नहीं दिखती, उसे सिर्फ़ अपने प्रचार की चिंता है. सीएम के पास प्रचार-प्रसार का समय है, लेकिन आम महिलाओं के लिए न नीयत है, न नीति और न ही इच्छा. उन्होंने कहा, “महिलाएं अब भाजपा के झूठे वादों में नहीं फंसेंगी. उन्होंने सब देख लिया- मंच, भाषण और झूठ का खेल.''

BJP को महिलाओं के हर वोट का हिसाब देना पड़ेगा-ढांडा

आम आदमी पार्टी का कहना है कि हरियाणा की महिलाओं ने भाजपा पर भरोसा किया था, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ छल, धोखा और अपमान मिला. जनता अब यह सब समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में भाजपा को इसका करारा जवाब देगी. अनुराग ढांडा ने ये भी कहा, “भाजपा को अब 2100 रुपये का नहीं, बल्कि महिलाओं के हर वोट का हिसाब देना पड़ेगा. हरियाणा की बेटियां अब खामोश नहीं रहेंगी, वो अपना हक लेकर रहेंगी.''