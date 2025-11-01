हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा: लाडो लक्ष्मी योजना पर AAP ने उठाए सवाल, '96 फीसदी महिलाओं के साथ BJP ने धोखा किया'

हरियाणा: लाडो लक्ष्मी योजना पर AAP ने उठाए सवाल, '96 फीसदी महिलाओं के साथ BJP ने धोखा किया'

Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana: आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने ऐसी-ऐसी शर्तें लगा दी हैं कि ज्यादातर महिलाएं बाहर हो गईं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 01 Nov 2025 11:09 PM (IST)
Preferred Sources

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने शनिवार (1 नवंबर) को हरियाणा की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में बड़े मंच और कैमरों के बीच 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' की पहली किस्त तो जारी कर दी, लेकिन यह महिलाओं के साथ सबसे बड़ा चुनावी धोखा है.

अनुराग ढांडा ने कहा, ''चुनाव से पहले भाजपा ने हरियाणा की हर महिला को 2100 महीना देने का वादा किया था, लेकिन अब जब योजना शुरू हुई है, तो हकीकत यह है कि 1.4 करोड़ महिलाओं में से सिर्फ 3.73 प्रतिशत के खाते में पैसा आया है. यानी 96.27 प्रतिशत महिलाएं ठगी गईं. भाजपा ने 'हर महिला' का वादा किया था, लेकिन अब बीजेपी सरकार जानबूझकर 'हर शर्त' थोप रही है. 

'शर्तें लगाने से ज्यादातर महिलाएं योजना से बाहर हुईं'

उन्होंने आगे कहा, ''सरकार ने ऐसी-ऐसी शर्तें लगा दी हैं कि ज्यादातर महिलाएं अपने आप बाहर हो गईं. परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, उम्र 23 साल से ज्यादा होनी चाहिए, और अगर किसी महिला के पति हरियाणा के बाहर के हैं या घर में कोई पहले से पेंशन ले रहा है, तो वो भी योजना से बाहर. गरीब घर की लड़कियां, कॉलेज जाने वाली युवतियां, नई बहुएं और विधवा महिलाएं सब इससे बाहर कर दी गईं.''

यह योजना नहीं, महिलाओं के साथ मजाक- अनुराग ढांडा

ढांडा ने ये भी कहा, ''मुख्यमंत्री ने मंच से फोटो खिंचवाकर दिखाया कि सरकार महिलाओं को सशक्त कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह योजना नहीं, महिलाओं के साथ मजाक है. भाजपा ने महिलाओं को अधिकार नहीं, अपमान दिया है. ये 'लाडो लक्ष्मी' नहीं, बल्कि 'लुटो लक्ष्मी योजना' है, जिसमें वादा करोड़ों का था, लेकिन फायदा कुछ हजार लोगों को दिया गया.''

BJP को महिलाओं की तकलीफ नहीं दिखती-ढांडा

AAP नेता ने कहा कि भाजपा को महिलाओं की तकलीफ नहीं दिखती, उसे सिर्फ़ अपने प्रचार की चिंता है. सीएम के पास प्रचार-प्रसार का समय है, लेकिन आम महिलाओं के लिए न नीयत है, न नीति और न ही इच्छा. उन्होंने कहा, “महिलाएं अब भाजपा के झूठे वादों में नहीं फंसेंगी. उन्होंने सब देख लिया- मंच, भाषण और झूठ का खेल.''

BJP को महिलाओं के हर वोट का हिसाब देना पड़ेगा-ढांडा

आम आदमी पार्टी का कहना है कि हरियाणा की महिलाओं ने भाजपा पर भरोसा किया था, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ छल, धोखा और अपमान मिला. जनता अब यह सब समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में भाजपा को इसका करारा जवाब देगी. अनुराग ढांडा ने ये भी कहा, “भाजपा को अब 2100 रुपये का नहीं, बल्कि महिलाओं के हर वोट का हिसाब देना पड़ेगा. हरियाणा की बेटियां अब खामोश नहीं रहेंगी, वो अपना हक लेकर रहेंगी.''

और पढ़ें
Published at : 01 Nov 2025 11:09 PM (IST)
Tags :
AAP Anurag Dhanda Haryana News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मुझे जेडी वेंस में अपने पति की झलक...', एरिका किर्क ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को लगाया कसके गले, वीडियो वायरल
'मुझे जेडी वेंस में अपने पति की झलक...', एरिका किर्क ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को लगाया कसके गले, वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
बॉलीवुड
Diana Penty Birthday: जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement

वीडियोज

Dularchand Yadav हत्याकांड पर बोले Surajbhan Singh, 'Anant Singh पर एक्शन हो'
BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुझे जेडी वेंस में अपने पति की झलक...', एरिका किर्क ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को लगाया कसके गले, वीडियो वायरल
'मुझे जेडी वेंस में अपने पति की झलक...', एरिका किर्क ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को लगाया कसके गले, वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
बॉलीवुड
Diana Penty Birthday: जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
विश्व
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
राजस्थान
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
जनरल नॉलेज
India SIR: SIR द्वारा कैसे तैयार की जाती है सटीक मतदाता सूची, जानें क्या होती है पूरी प्रक्रिया
SIR द्वारा कैसे तैयार की जाती है सटीक मतदाता सूची, जानें क्या होती है पूरी प्रक्रिया
यूटिलिटी
इन लोगों को नहीं बनता है मैरिज सर्टिफिकेट, शादी करने जा रहे हैं तो पढ़ लें खबर
इन लोगों को नहीं बनता है मैरिज सर्टिफिकेट, शादी करने जा रहे हैं तो पढ़ लें खबर
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget