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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाफरीदाबाद: 6 माह की गर्भवती पत्नी की बेरहमी से हत्या, बाल्टी में सिर डुबोकर फरार हुआ पति

फरीदाबाद: 6 माह की गर्भवती पत्नी की बेरहमी से हत्या, बाल्टी में सिर डुबोकर फरार हुआ पति

Faridabad News In Hindi: फरीदाबाद के पंचशील कॉलोनी पार्ट-2 में एक युवक ने अपनी 6 महीने की गर्भवती पत्नी से पहले मारपीट की और फिर पानी से भरी बाल्टी में उसका सिर डुबोकर मौत के घाट उतार दिया.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 26 Jun 2026 11:15 PM (IST)
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फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र स्थित पंचशील कॉलोनी पार्ट-2 में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवक पर अपनी 6 महीने की गर्भवती पत्नी की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा है. आरोप है कि पति ने पहले पत्नी के साथ मारपीट की और फिर पानी से भरी बाल्टी में उसका सिर बार-बार डुबोकर मौत के घाट उतार दिया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

पत्नी नेहा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली थी, जिसकी शादी हरदोई के रहने वाले अमित गुप्ता से करीब 1 साल पहले हुई थी, जिसकी आज उसी के पति ने मारपीट कर और बाल्टी में मुंह डुबो कर उसकी हत्या कर दी.

विवाद के बाद पति ने गुस्से में पत्नी का मुंह बाल्टी में डुबोकर की हत्या

बता दें कि दोनों की शादी 30 अप्रैल 2025 को हुई थी. शादी के बाद दोनों पंचशील कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे थे. मृतका के जीजा के मुताबिक उन्होंने ही मकान बना कर दिया था और करीब एक महीने पहले ही उन्होंने इस मकान में गृह प्रवेश किया था. मृतका के जीजा ने बताया कि नेहा छह महीने की गर्भवती थी और अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी.

अमित एक निजी कंपनी में काम करता था. नेहा के जीजा के अनुसार बुधवार (24 जून) सुबह पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते दोनों के बीच बहस शुरू हुई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि अमित ने गुस्से में आकर नेहा के साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि उसने पहले चुन्नी से नेहा का गला दबाने का प्रयास किया और बाद में पानी से भरी बाल्टी में उसका सिर कई बार डुबोया, जिससे उसकी मौत हो गई.

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हत्या के बाद चाचा को फोन कर बाद भागा पति अमित 

बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद अमित ने बदरपुर बॉर्डर के पास अलीपुर गांव में रहने वाले अपने चाचा को फोन किया. फोन पर उसने कहा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और अब आगे जो करना है, वह देख लें. इसके बाद आरोपी घर से फरार हो गया. उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है और फिलहाल उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

मृतका के जीजा ने बताया कि सुबह से नेहा को कई बार फोन किया गया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया. कुछ समय बाद उन्हें हत्या की सूचना मिली. जब वे घर पहुंचे तो नेहा मृत अवस्था में मिली. उन्होंने बताया कि अमित अक्सर छोटी-छोटी बातों को लेकर नेहा से झगड़ा करता था और दहेज में AC की मांग करता था . परिवार के लोगों का कहना है कि नेहा गर्भवती थी और आने वाले बच्चे को लेकर काफी खुश थी, लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पति की तलाश जारी

इस मामले में थाना प्रभारी पल्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया है और मौके पर क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए.

पल्ला थाना प्रभारी सत्य प्रकाश ने बताया कि पुलिस को सूचना मृतका के परिजनों की ओर से मिली थी. प्रारंभिक जांच में पति द्वारा हत्या की आशंका सामने आई है. पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है और फरार आरोपी पति की तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. परिजनों की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. 

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Input By : लता
Published at : 26 Jun 2026 11:13 PM (IST)
Tags :
Faridabad News HARYANA NEWS CRIME NEWS
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