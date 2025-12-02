हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा: अभय सिंह चौटाला को Z+ सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं? HC ने मांगा सरकार से जवाब

हरियाणा: अभय सिंह चौटाला को Z+ सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं? HC ने मांगा सरकार से जवाब

Abhay Singh Chautala News: अभय सिंह चौटाला ने कोर्ट में अपनी सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की गई. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 02 Dec 2025 06:05 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा में इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने हाईकोर्ट में Z+ सिक्योरिटी की मांग रखी थी. अभय चौटाला की ओर से उनको जान का खतरा बताया गया है. इस मामले में अदालत ने राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार से जवाब मांगा है. सरकार का जवाब आने के बाद ही अभय चौटाला की सुरक्षा को लेकर बात क्लियर हो पाएगी. 

अभय चौटाला ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्हें और उनके परिवार को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए. बता दें कि पिछले कई दिनों से उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही है. इस याचिका पर मंगलवार (2 दिसंबर) को सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने इस मामले पर सरकार से जवाब तलब किया है. इस बीच अभय चौटाला के वकील ने जानकारी दी है.

अभय चौटाला के वकील ने क्या कहा?

इस याचिका पर अधिवक्ता संदीप गोयल ने जानकारी दी. इस पर उन्होंने कहा कि मंगलवार (2 दिसंबर) को अभय चौटाला की ओर से केंद्र सरकार से मांगी गई Z+ सुरक्षा वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई में कोर्ट ने संज्ञान लिया. 

उन्होंने आगे बताया कि संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन तीनों से जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया. संदीप गोयल ने आगे दी गई जानकारी में बताया कि इस मामले में कोर्ट ने सरकारों और प्रशासन से 16 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा, "जो आरोप अभय सिंह चौटाला की ओर से प्रशासन और सरकार पर सुरक्षा को लेकर लगाए गए हैं. उस पर अगली सुनवाई पर सभी को जवाब लेकर आने के लिए कहा गया."

याचिका में इन बातों को बनाया गया आधार

अभय चौटाला की तरफ से याचिका में कई बातें बताई गईं. उसमें उन्होंने बताया कि जो पहले Y+ सुरक्षा उन्हें कोर्ट के आदेश पर मिली थी. उसमें भी जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें आज तक नहीं दी गई. याचिका में बताया गया कि चुनाव के दौरान भी उनकी Y+ सुरक्षा में चूक हुई. 

इसके अलावा उन्हें पहले जींद के अंदर धमकी मिली थी. इसे भी आधार बनाया गया. साथ ही हमारी पार्टी के दो नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जिनकी हत्या की गई थी. इसके अलावा नारायणगढ़ से पार्टी के प्रत्याशि सरदार हरविलास की भी हत्या हुई.

इसमें आगे बताया कि 15 जुलाई को अभय चौटाला के बड़े बेटे कर्ण सिंह चौटाला के फोन पर विदेश नंबर से एक धमकी भरा कॉल आया. उसमें कहा गया, "अपने पिता को समझा लो वरना उनका भी वही हाल होगा जा तुम्हारी पार्टी के प्रधान का हुआ था."

प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हुई थी हत्या

अधिवक्ता ने आगे बताया कि प्रदेश में यह सबको पता है कि पार्टी की प्रदेश नफे सिंह राठी की हत्या की गई. उन्होंने आगे बताया कि जिस तरह से अभय चौटाला नफे सिंह राठी के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर समय-समय पर मांग उठाते रहे. इसके अंदर अंतराष्ट्रीय गैंगस्टर की संलिप्तता भी सामने आई. जिसमें उसने खबर चलाई थी कि जो राठी की मदद करेगा उसको 50 गोलियां मारी जाएंगी.

उन्होंने आगे बताया कि इस सबके बाद कोर्ट के आदेश पर अभय चौटाला को Y+ सुरक्षा मुहैया कराई गई. उन्होंने आगे बताया कि 15 जुलाई को मिली धमकी के बाद तुरंत एफआईआर कराई गई जिस पर प्रशासन की ओर से कोई पॉजीटिव एक्शन नहीं लिया गया. अधिवक्ता ने आगे बताया कि जिस नंबर से कॉल आई उसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई.न ही चंडीगढ़ में उनकी कोठी पर Y+ सुरक्षा के लिहाज विशेष इंतजाम किए गए.

और पढ़ें

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज़ुल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज़्म और रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया है. फियाज़ुल को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज़ लाइव में डिजिटल कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे रिपोर्टिंग, एडिटिंग और न्यूज़रूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं. समाज को नई दृष्टि देने और पत्रकारिता के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने का लक्ष्य रखते हैं.
Read
Published at : 02 Dec 2025 06:05 PM (IST)
Tags :
Abhay Singh Chautala INLD HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
संसद में वंदे मातरम और SIR पर कब होगी चर्चा, किरेन रिजिजू ने किया खुलासा, PM मोदी करेंगे भाषण की शुरुआत
संसद में वंदे मातरम और SIR पर कब होगी चर्चा, किरेन रिजिजू ने किया खुलासा, PM मोदी करेंगे भाषण की शुरुआत
बिहार
'सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मेरे लिए...', बिहार विधानसभा स्पीकर बनने के बाद प्रेम कुमार का पहला रिएक्शन
'सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मेरे लिए...', बिहार विधानसभा स्पीकर बनने के बाद प्रेम कुमार का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, कहा- 'बनाने का कोई मतलब नहीं है'
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, जानें वजह
क्रिकेट
IND vs SA दूसरे ODI से पहले विराट कोहली ने की सिलेक्टर से बात, गंभीर से रहे दूर? वीडियो वायरल
IND vs SA दूसरे ODI से पहले विराट कोहली ने की सिलेक्टर से बात, गंभीर से रहे दूर? वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: मृणाल ठाकुर डेटिंग लाइफ को लेकर एक बार फिर गॉशिप गलियारों लगी आग
Salman Khan, The Intensity, Songs, and Success Behind Tere Naam, Sameer Anjaan Interview
Delhi News: चोरी का सनसनीखेज मामला! अस्पताल में महिला के शव से गहने गायब | Crime News
Saas Bahu Aur Saazish: एक बार फिर लौट आए नायरा और कार्तिक
Mutual Fund Gift and Inheritance Rules 2025 | Now Transfer Units Without Capital Gains Tax
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
संसद में वंदे मातरम और SIR पर कब होगी चर्चा, किरेन रिजिजू ने किया खुलासा, PM मोदी करेंगे भाषण की शुरुआत
संसद में वंदे मातरम और SIR पर कब होगी चर्चा, किरेन रिजिजू ने किया खुलासा, PM मोदी करेंगे भाषण की शुरुआत
बिहार
'सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मेरे लिए...', बिहार विधानसभा स्पीकर बनने के बाद प्रेम कुमार का पहला रिएक्शन
'सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मेरे लिए...', बिहार विधानसभा स्पीकर बनने के बाद प्रेम कुमार का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, कहा- 'बनाने का कोई मतलब नहीं है'
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, जानें वजह
क्रिकेट
IND vs SA दूसरे ODI से पहले विराट कोहली ने की सिलेक्टर से बात, गंभीर से रहे दूर? वीडियो वायरल
IND vs SA दूसरे ODI से पहले विराट कोहली ने की सिलेक्टर से बात, गंभीर से रहे दूर? वीडियो वायरल
विश्व
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
ट्रेंडिंग
ट्रेंड सेट कर देते हैं गुजराती.. बीच सड़क पर दूल्हे के सामने गजब थिरकी दुल्हन, प्यार लुटाते दिखे यूजर्स
ट्रेंड सेट कर देते हैं गुजराती.. बीच सड़क पर दूल्हे के सामने गजब थिरकी दुल्हन, प्यार लुटाते दिखे यूजर्स
शिक्षा
बिहार विधानसभा अध्यक्ष बने प्रेम कुमार, जानें कहां से और कितनी की है पढ़ाई-लिखाई
बिहार विधानसभा अध्यक्ष बने प्रेम कुमार, जानें कहां से और कितनी की है पढ़ाई-लिखाई
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Embed widget