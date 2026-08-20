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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहिसार कोर्ट परिसर में गैंगस्टर की दिनदहाड़े हत्या, शूटर गिरफ्तार

हिसार कोर्ट परिसर में गैंगस्टर की दिनदहाड़े हत्या, शूटर गिरफ्तार

Hisar News In Hindi: हिसार कोर्ट परिसर में पेशी पर आए गैंगस्टर विनोद पानू की दिनदहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई. 14 राउंड फायरिंग से मची भगदड़, भाग रहा एक शूटर गिरफ्तार किया गया.

Written By : किशन कुमार |  Updated at : 20 Aug 2026 07:59 PM (IST)
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हरियाणा के हिसार जिले से कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती देने वाली एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है. गुरुवार (20 अगस्त) को हिसार कोर्ट परिसर (Hisar Court Complex) में दिनदहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत फैल गई. यहां कोर्ट में पेशी पर आए कुख्यात गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काणा को हथियारबंद बदमाशों ने सरेआम गोलियों से भून डाला. इस खौफनाक हमले में गैंगस्टर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके दो अन्य साथी भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

चश्मदीदों के मुताबिक, विनोद पानू अपने साथियों के साथ कोर्ट में एक केस की सुनवाई के लिए पहुंचा था. इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए दो अज्ञात हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस के अनुसार, सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद कोर्ट परिसर जैसी संवेदनशील जगह पर बेखौफ बदमाशों ने करीब 14 राउंड गोलियां दागीं. अचानक हुई इस अंधाधुंध फायरिंग से पूरे कोर्ट परिसर में भारी अफरा-तफरी मच गई. वहां मौजूद अधिवक्ता, मुवक्किल और आम लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

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भाग रहे एक शूटर को साथियों ने दबोचा

वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों शूटर मौके से भागने की फिराक में थे, लेकिन इसी दौरान गैंगस्टर विनोद पानू के साथियों ने हिम्मत दिखाते हुए उनका पीछा किया और एक हमलावर को धर दबोचा. घटना के तुरंत बाद घायल गैंगस्टर और उसके दोनों साथियों को आनन-फानन में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में डालकर सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद विनोद पानू को मृत घोषित कर दिया. घटना के दो वीडियो भी अब सामने आए हैं, जिनमें हमलावर भागते हुए और गैंगस्टर के साथी उन्हें दबोचते हुए साफ नजर आ रहे हैं.

विधायक के पीए के भतीजे की हत्या का था मुख्य आरोपी

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मारा गया गैंगस्टर विनोद पानू कोई आम अपराधी नहीं था. उसके खिलाफ हत्या, लूट और रंगदारी सहित 31 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे. वह मुख्य रूप से विधायक सावित्री जिंदल के पीए ललित शर्मा के भतीजे संजय उर्फ बिट्टू की हत्या के हाई-प्रोफाइल मामले में भी नामजद था.

पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका

दिनदहाड़े हुए इस दुस्साहसिक हत्याकांड के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है. हिसार के एएसपी (ASP) मयंक मुदगिल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि फायरिंग में शामिल एक शूटर को मौके से ही पकड़ लिया गया है. हालांकि, जांच प्रभावित न हो इसलिए अभी उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है. पुलिस की कई टीमें फरार दूसरे हमलावर की सरगर्मी से तलाश कर रही हैं और कोर्ट परिसर के आसपास नाकेबंदी कर दी गई है.

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Input By : कुलदीप सिंह

About the author किशन कुमार

किशन कुमार इस समय ABP न्यूज़ में बतौर कंसल्टेंट कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. किशन ABP न्यूज़ के डिजिटल डिपार्टमेंट में बीते लगभग 3 सालों से काम कर रहे हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लंगट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर से बीए (मास कम्युनिकेशन) किया है. कॉलेज में रहने के दौरान इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं. किशन राजनीति, चुनाव, समाज, मनोरंजन जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहते हैं. भारतीय राजनीति और मनोरंजन से जुड़ी खबरों पर उनकी पैनी नज़र है. संपर्क करें- Kishanbjmc@Gmail.com
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Published at : 20 Aug 2026 07:56 PM (IST)
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