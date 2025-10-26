सोनीपत: मोहाना टोल प्लाजा पर ग्रामीणों और कर्मचारियों के बीच हंगामा, टोलकर्मी ने लहराया हथियार

देश के अलग अलग राज्यमार्गों पर नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने अलग अलग कंपनियों को टोल प्लाजा चलाने की अनुमति दे रखी है तो टोल प्लाजाओं पर हंगामे की खबरें भी लगातार आ रही हैं. आज सोनीपत से गुजरने वाले गोहाना जींद को जोड़ने वाले राज्यमार्ग पर स्थित मोहाना टोल प्लाजा पर आसपास के ग्रामीणों और कर्मचारियों के बीच तनातनी हो गई.

इसी बीच पुलिस की मौजूदगी में एक टोल प्लाजा कर्मचारी ने हथियार निकाल लिया और ग्रामीणों को धमकाना शुरू कर दिया. इसी बीच पुलिस ने उसे हथियार के साथ पुलिस थाना में डिटेन कर दिया तो पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हंगामे को शांत कराया.

सोनीपत गोहाना जींद को जोड़ने वाले राज्यमार्ग पर अब मोहाना गांव के पास टोल प्लाजा शुरू हुआ. आसपास के ग्रामीण यहां पहुंचे और पुलिस को भी मौके पर बुला लिया क्योंकि आसपास के ग्रामीण यहां से अपने लिए रियायत की मांग कर रहे थे.

इसी बीच टोल प्लाजा कर्मचारियों और ग्रामीणों में आपस में कहासुनी हो गई तो एक टोल प्लाजा कर्मचारी ने ग्रामीणों को धमकाने के लिए पिस्टल हवा में लहरा दी और जान से मारने की धमकी पुलिस की मौजूदगी में दी. इस पर कई गांवों के सरपंच और ग्रामीणों का पारा कम नहीं हुआ और उन्हें पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी आरोप लगाए कि वो टोल प्लाजा कर्मचारियों का साथ दे रहे हैं.

पुलिस की कार्रवाई और बयान

ग्रामीणों और टोल प्लाजा कर्मचारियों के बीच जैसे ही हंगामा बढ़ा तो कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया. एसीपी देवेंद्र कुमार ने कहा कि टोल प्लाजा पर छूट को लेकर हंगामा हुआ था. एक युवक जिसको हथियार के साथ डिटेन किया गया है उससे पूछताछ की जा रही है और उसके हथियार को लेकर भी जांच की जा रही है