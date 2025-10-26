हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली में सौतेले बेटे ने पिता के खाते से 26 लाख रुपये उड़ाए, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Delhi News: दिल्ली में एक सौतेले बेटे ने अपने पिता के बैंक खाते से 26 लाख रुपये साइबर ठगी के जरिए उड़ा लिए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 26 Oct 2025 01:37 PM (IST)
दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक ऐसा मामला उजागर किया है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है. यहां एक सौतेले बेटे ने अपने ही पिता के बैंक खाते से 26 लाख से ज्यादा की रकम निकाल ली. आरोपी बेटे शिवम शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक 68 साल के बुजुर्ग पीड़ित आजादपुर मंडी में पहले पार्किंग का काम करते थे. उम्र और तबीयत की वजह से वे अपने बैंक से जुड़े काम बेटे को सौंप देते थे. लेकिन बेटे ने इसी भरोसे का फायदा उठाकर ठगी कर डाली.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक मार्च 2025 में जब पिता अपनी पहली पत्नी के अंतिम संस्कार में गए थे, तब शिवम ने उनका मोबाइल सिम निकाल लिया और उसी से बैंक से जुड़ा UPI ID बना लिया. इसके बाद उसने ऑनलाइन सोने के सिक्के और बिस्किट खरीदे, जिन्हें घर की दीवार में बनी अलमारी में कपड़े में लपेटकर छिपा दिया. इतना ही नहीं, करीब 6 लाख रुपये नकद साइबर कैफे वालों के जरिए निकाले गए, जिन्हें कमीशन के तौर पर कुछ हिस्सा दिया गया. जब पिता को बैंक खाते में गड़बड़ी दिखी तो उन्होंने साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई. हैरानी की बात यह रही कि शिकायत दर्ज कराने में शिवम ने खुद पिता की मदद की और मासूम बनने का नाटक करता रहा.

दिल्ली पुलिस की अहम कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया. दिल्ली पुलिस की टीम साइबर एनालिसिस और लोकल इंटेलिजेंस के जरिए आरोपी तक पहुंच बनाई. दिल्ली पुलिस ने आरोपी के घर से करीब 100 ग्राम सोना बरामद किया और 3 लाख की रकम उसके एचडीएफसी खाते से फ्रीज की.

ठगी के पीछे की वजह

पूछताछ में पता चला कि शिवम अपने पिता से नाराज था क्योंकि पिता ने अपना पार्किंग व्यवसाय पहले विवाह से हुए बेटे को दे दिया था. इसी जलन में उसने चार महीने तक यह ठगी की योजना रची और पिता की मेहनत की कमाई हड़प ली.

Published at : 26 Oct 2025 01:37 PM (IST)
Cyber Crime Cyber Fraud DELHI NEWS DELHI POLICE
