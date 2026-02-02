सूरत: नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी टो करने पर बवाल, कार मालिक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को पीटा

गुजरात: सूरत शहर के उधना क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े करने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. उधना स्थित सिलिकॉन शॉपर्स के पास नो-पार्किंग में खड़ी कार को टो करने की कार्रवाई कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर कार चालक ने हमला कर मारपीट की. इस पूरी घटना के लाइव दृश्य कैमरे में कैद हो गए हैं.

मिली जानकारी के अनुसार, उधना के व्यस्त सिलिकॉन शॉपर्स इलाके में ट्रैफिक पुलिस द्वारा नो-पार्किंग में खड़े वाहनों को हटाने की कार्रवाई चल रही थी. इसी दौरान एक फोर-व्हीलर कार गलत तरीके से पार्क की गई थी, जिसे ट्रैफिक पुलिस के जवान टो कर रहे थे.

कार चालक ने किया अभद्र व्यवहार

अपनी गाड़ी को टो होते देख कार चालक सुनील मिस्त्री भड़क गया. उसने पहले पुलिसकर्मियों के साथ तीखी बहस की और बेहद अभद्र व्यवहार किया. मामला इतना बढ़ गया कि कार चालक ने कानून का डर रखे बिना ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर हाथ उठा दिया और उनके साथ धक्का-मुक्की कर मारपीट की. कार चालक की इस गुंडागर्दी को आसपास मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया.

वीडियो वायरल, लोगों में आक्रोश

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह कार चालक पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई कर रहा है. यह लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. ड्यूटी में बाधा डालने और हमले की इस घटना के बाद पीड़ित ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा उधना पुलिस स्टेशन में विधिवत शिकायत दर्ज कराई गई है. उधना पुलिस ने आरोपी कार चालक सुनील मिस्त्री को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी जांच शुरू कर दी है.