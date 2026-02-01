गुजरात में AAP के नेताओं को मिली जमानत, केजरीवाल बोले- यह सच की जीत है, कोर्ट में बेनकाब हुई BJP
गुजरात में किसानों की आवाज उठाने पर जेल में बंद आप नेता राजू भाई करपड़ा और प्रवीण राम को जमानत मिल गई है. केजरीवाल ने इसे सच की जीत बताते हुए बीजेपी सरकार पर किसानों की आवाज दबाने का आरोप लगाया.
Gujarat News: गुजरात के किसानों की आवाज उठाने पर कई महीनों से जेल में बंद राजू भाई करपड़ा और प्रवीण राम समेत अन्य लोगों को जमानत मिलने को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे सच की जीत बताया.
अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट कर गुजरात की बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि सत्यमेव जयते. उन्होंने कहा कि गुजरात के किसानों की आवाज बने आम आदमी पार्टी के नेता राजू भाई करपड़ा और प्रवीण राम समेत अन्य को कोर्ट से जमानत मिलन सच की जीत है.
कोर्ट में बेनकाब हो गई बीजेपी- अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि गुजरात के किसानों की आवाज दबाने के लिए बीजेपी ने जुल्म और साजिश का सहारा लिया था, लेकिन वो कोर्ट में बेनकाब हो गया. आम आदमी पार्टी बीजेपी की जेल और दमन के आगे नहीं झुकेगी. यह गुजरात और किसानों के सम्मान की लड़ाई है और हम इसे जीत कर रहेंगे.
डर और दमन से नहीं झुकेंगे गुजरात के किसान- केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की जेल, डर और दमन से न गुजरात के किसान झुकेंगे, न आम आदमी पार्टी झुकेगी. यह लड़ाई गुजरात के किसानों के सम्मान की है, गुजरात के सम्मान की है और इसे हम जीतकर रहेंगे.
