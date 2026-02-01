हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातगुजरात में AAP के नेताओं को मिली जमानत, केजरीवाल बोले- यह सच की जीत है, कोर्ट में बेनकाब हुई BJP

गुजरात में AAP के नेताओं को मिली जमानत, केजरीवाल बोले- यह सच की जीत है, कोर्ट में बेनकाब हुई BJP

गुजरात में किसानों की आवाज उठाने पर जेल में बंद आप नेता राजू भाई करपड़ा और प्रवीण राम को जमानत मिल गई है. केजरीवाल ने इसे सच की जीत बताते हुए बीजेपी सरकार पर किसानों की आवाज दबाने का आरोप लगाया.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 01 Feb 2026 09:00 PM (IST)
Gujarat News: गुजरात के किसानों की आवाज उठाने पर कई महीनों से जेल में बंद राजू भाई करपड़ा और प्रवीण राम समेत अन्य लोगों को जमानत मिलने को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे सच की जीत बताया.

अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट कर गुजरात की बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि सत्यमेव जयते. उन्होंने कहा कि गुजरात के किसानों की आवाज बने आम आदमी पार्टी के नेता राजू भाई करपड़ा और प्रवीण राम समेत अन्य को कोर्ट से जमानत मिलन सच की जीत है. 

कोर्ट में बेनकाब हो गई बीजेपी- अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि गुजरात के किसानों की आवाज दबाने के लिए बीजेपी ने जुल्म और साजिश का सहारा लिया था, लेकिन वो कोर्ट में बेनकाब हो गया. आम आदमी पार्टी बीजेपी की जेल और दमन के आगे नहीं झुकेगी. यह गुजरात और किसानों के सम्मान की लड़ाई है और हम इसे जीत कर रहेंगे.

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि सत्यमेव जयते. किसानों की आवाज़ दबाने के लिए गुजरात में बीजेपी सरकार ने जिस ज़ुल्म और साज़िश का सहारा लिया, वो आज कोर्ट में बेनकाब हो गई. गुजरात में किसानों की आवाज़ बने राजूभाई करपड़ा और प्रवीण राम सहित सभी साथियों को ज़मानत मिलना सच की जीत है.

डर और दमन से नहीं झुकेंगे गुजरात के किसान- केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की जेल, डर और दमन से न गुजरात के किसान झुकेंगे, न आम आदमी पार्टी झुकेगी. यह लड़ाई गुजरात के किसानों के सम्मान की है, गुजरात के सम्मान की है और इसे हम जीतकर रहेंगे.

Published at : 01 Feb 2026 09:00 PM (IST)
