74 साल में पहली बार, कांग्रेस हो जाएगी 0! इस राज्य से नहीं होगा एक भी राज्यसभा सांसद

गुजरात की चार राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होने हैं. नामांकन की अंतिम तारीख 8 जून है. अभी तक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं. BJP सूत्रों के अनुसार संसदीय बोर्ड की बैठक में नाम तय हो चुके हैं और नामांकन की तैयारियां पूरी हैं. उम्मीदवारों के ऐलान की संभावना 6 जून को है.

चुनाव की तैयारी और BJP की रणनीति

गुजरात विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 181 है. BJP के पास 161 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 12 और AAP के 4 विधायक हैं. एक AAP विधायक निष्कासित है और दो निर्दलीय हैं. राज्यसभा सीट जीतने के लिए जरूरी वोटों की संख्या करीब 37 है. ऐसे में BJP के पास बहुमत से कहीं अधिक संख्या होने के कारण चारों सीटों पर उसकी जीत तय मानी जा रही है. ऐसे में विपक्षी दल कांग्रेस या AAP अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकते. इससे गुजरात से कांग्रेस का राज्यसभा प्रतिनिधित्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगा.

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ऐतिहासिक संदर्भ

बता दें कि पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान यानी 1952-1960 तक गुजरात अलग राज्य नहीं था. तब 1952 में बंबई राज्य से 17, सौराष्ट्र से 4 और कच्छ से 1 सीट थी. 1956 में बंबई राज्य को 27 सीटें मिलीं.

1 मई 1960 से: बंबई पुनर्गठन के बाद गुजरात राज्य बना और इसे 11 स्थायी राज्यसभा सीटें आवंटित हुईं. यह संख्या आज तक बरकरार है.

1960-1990 के दशक: शुरुआती वर्षों में कांग्रेस का दबदबा रहा. गुजरात में कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, इसलिए अधिकांश राज्यसभा सीटें कांग्रेस के पास रहीं.

1990 के बाद: BJP के उदय के साथ धीरे-धीरे राज्यसभा में BJP की भागीदारी बढ़ी. 2014 के बाद BJP ने लगभग सभी सीटें कब्जा लीं.

2020-2026: BJP ने जेपी नड्डा, एस. जयशंकर जैसे राष्ट्रीय नेताओं को भी गुजरात से राज्यसभा भेजा. वर्तमान में 10 BJP और 1 कांग्रेस (शक्तिसिंह गोहिल) सदस्य हैं.

बता दें कि 2026 चुनाव से पहले शक्ति सिंह गोहिल (कांग्रेस), नरहरि अमीन, रामभाई मोकरिया और रमीला बेन बारा (BJP) का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. BJP तीन मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट देने की बजाय नए चेहरों को मौका दे सकती है.

उम्मीदवारों को लेकर सामाजिक समीकरण

BJP स्थानीय चेहरों पर जोर दे रही है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व अंतिम फैसला लेगा. माना जा रहा है कि इस बार एक पाटीदार, एक OBC, एक SC/ST और एक महिला उम्मीदवार का समीकरण बन सकता है. 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिलने की संभावना है.

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