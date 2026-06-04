गुजरात में कांग्रेस हो गई 0! सभी चार सीटों पर बीजेपी ने उतारे उम्मीदवार, देखें लिस्ट

भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की चार राज्य सभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. बीजेपी की लिस्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि सभी चार सीटों पर वह चुनाव लड़ेगी. ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राज्य गठन के बाद संभवतः पहली बार राज्यसभा के संदर्भ में गुजरात में शून्य हो जाएगी.

बीजेपी ने चार सीटों की राज्यसभा चुनाव के लिए राजूभाई शुक्ला, मुकेशभाई राठवा, मानसिंह परमार और जीतेन्द्र मेघजीभाई कंजारिया को प्रत्याशी बनाया है.

74 साल में पहली बार, कांग्रेस हो जाएगी 0! इस राज्य से नहीं होगा एक भी राज्यसभा सांसद

भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति ने राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव हेतु नामों पर स्वीकृति प्रदान की है.

राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून निर्धारित की गई है. नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को होगी, जबकि उम्मीदवार 11 जून तक अपना नाम वापस ले सकेंगे. मतदान 18 जून को कराया जाएगा और उसी दिन मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना भी की जाएगी.

गुजरात विधानसभा का संख्या बल क्या है?

गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं, जिनमें से एक सीट खाली है; फिलहाल 181 सदस्य हैं. संख्याबल के हिसाब से, बीजेपी के पास 161, कांग्रेस के पास 12, आम आदमी पार्टी के पास 4 और दो निर्दलीय विधायक हैं. चूंकि कांग्रेस के पास उम्मीदवार खड़ा करने के लिए जरूरी संख्याबल नहीं है, इसलिए बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत निर्विरोध होना तय है.

इस चुनाव के साथ, गुजरात राज्य बनने के बाद यह पहली बार होगा कि राज्यसभा में गुजरात से कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं होगा. लोकसभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व सिर्फ बनासकांठा की सांसद गेनीबेन ठाकोर करती हैं. फिलहाल, कांग्रेस के एकमात्र राज्यसभा सांसद शक्तिसिंह गोहिल का कार्यकाल खत्म हो गया है, जबकि बीजेपी के नरहरि अमीन, रामभाई मोकारिया और रमीलाबेन बारा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है.