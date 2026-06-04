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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातGujarat Rajya Sabha Elections 2026: गुजरात में कांग्रेस हो गई 0! सभी चार सीटों पर बीजेपी ने उतारे उम्मीदवार, देखें लिस्ट

Gujarat Rajya Sabha Elections 2026: गुजरात में कांग्रेस हो गई 0! सभी चार सीटों पर बीजेपी ने उतारे उम्मीदवार, देखें लिस्ट

Gujarat Rajya Sabha Chuanv 2026: बीजेपी ने गुजरात में राज्यसभा की चार सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है. बीजेपी की लिस्ट से यह साफ हो गया है कि वह सभी चार सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

By : पवन कुमार गौड | Updated at : 04 Jun 2026 06:44 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की चार राज्य सभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. बीजेपी की लिस्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि सभी चार सीटों पर वह चुनाव लड़ेगी. ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राज्य गठन के बाद संभवतः पहली बार राज्यसभा के संदर्भ में गुजरात में शून्य हो जाएगी. 

बीजेपी ने चार सीटों की राज्यसभा चुनाव के लिए राजूभाई शुक्ला, मुकेशभाई राठवा, मानसिंह परमार और जीतेन्द्र मेघजीभाई कंजारिया को प्रत्याशी बनाया है.

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भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति ने राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव हेतु नामों पर स्वीकृति प्रदान की है.

राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून निर्धारित की गई है. नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को होगी, जबकि उम्मीदवार 11 जून तक अपना नाम वापस ले सकेंगे. मतदान 18 जून को कराया जाएगा और उसी दिन मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना भी की जाएगी.

गुजरात विधानसभा का संख्या बल क्या है?

गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं, जिनमें से एक सीट खाली है; फिलहाल 181 सदस्य हैं. संख्याबल के हिसाब से, बीजेपी के पास 161, कांग्रेस के पास 12, आम आदमी पार्टी के पास 4 और दो निर्दलीय विधायक हैं. चूंकि कांग्रेस के पास उम्मीदवार खड़ा करने के लिए जरूरी संख्याबल नहीं है, इसलिए बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत निर्विरोध होना तय है.

इस चुनाव के साथ, गुजरात राज्य बनने के बाद यह पहली बार होगा कि राज्यसभा में गुजरात से कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं होगा. लोकसभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व सिर्फ बनासकांठा की सांसद गेनीबेन ठाकोर करती हैं. फिलहाल, कांग्रेस के एकमात्र राज्यसभा सांसद शक्तिसिंह गोहिल का कार्यकाल खत्म हो गया है, जबकि बीजेपी के नरहरि अमीन, रामभाई मोकारिया और रमीलाबेन बारा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है.

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 04 Jun 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
Rajya Sabha BJP Congress Gujarat News Gujarat Politics Rajya Sabha Elections 2026
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