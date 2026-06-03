Gujarat Weather: गुजरात में प्री-मानसून बारिश का कहर, तेज हवाओं और बवंडर जैसी स्थिति से एक की मौत

Gujarat Rain Alert: मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बीच गुजरात के कई जिलों में दोपहर के बाद अचानक मौसम में बदलाव आया. प्री-मानसून गतिविधि के कारण राज्य के अलग-अलग इलाकों में तेज हवाओं, गरज और बारिश का दौर देखने को मिला. कई जगहों में हवा की रफ्तार करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई. खराब मौसम का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा और अहमदाबाद आने वाली 10 से ज्यादा उड़ानों को दूसरे शहरों की ओर डायवर्ट करना पड़ा.

सबसे ज्यादा असर दाहोद जिले में देखने को मिला, जहां मिनी बवंडर जैसी स्थिति पैदा हो गई थी. गरबाड़ा चौक पर स्मार्ट सिटी में लगाए गए साइनबोर्ड के गिरने से दो लोग घायल हो गए, जिनमें 70 वर्षीय शकरिया भाई नीना की इलाज के दौरान मौत हो गई. तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई और यातायात व्यवस्था बाधित हो गई.

कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का कहर

वडोदरा जिले के शिनोर तालुका सहित साधली, अवाखल, टिंबरवा, उत्तरा, तेरसा और तरवा समेत कई गांवों में गरज और तूफानी हवाओं के साथ बारिश हुई. शिनोर के मुख्य बाजार में सड़कों पर बारिश का पानी नदी की तरह बहता हुआ देखा गया. वहीं बोडेली और आसपास के ढोकलिया, चाचक, अलीखेरवा और मोडासर इलाकों में भी भारी बारिश हुई.

Gujarat Weather Alert: गुजरात में मौसम ने ली करवट! कहीं भारी बारिश तो कहीं तेज हवाओं का कहर

आणंद और वल्लभ विद्यानगर में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली. इसके बाद धीमी बारिश शुरू होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली. हालांकि, कई इलाकों में बिजली गुल होने की घटनाएं भी सामने आई हैं.

फसलों को नुकसान की आशंका, राहत भी मिली

महीसागर जिले में तूफानी हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए. हालोल-शामलाजी हाईवे पर एक पेड़ गिरने से एक बाइक सवार घायल हो गया. वहीं अरावली जिले के धनसुरा-मोडासा हाईवे पर भी पेड़ गिरने से कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा.

खेड़ा जिले के मेहमेदाबाद, महुधा और कथलाल सहित कई इलाकों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. हालांकि किसानों को तिल, मूंग, बाजरा, ज्वार और सब्जियों की फसलों को नुकसान होने की चिंता सता रही है. मौसम विभाग ने 5 जून तक राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है.

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