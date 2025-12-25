गुजरात में बड़ी सियासी हलचल, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जेठाभाई भरवाड़ ने दिया इस्तीफा

गुजरात विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जेठाभाई भरवाड़ ने गुरुवार (25 दिसंबर) को अपने 'व्यस्तताओं' और अन्य जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया. राज्य सरकार ने एक प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी. इसमें कहा गया कि भरवाड़ ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा के साथ गांधीनगर स्थित विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी के आधिकारिक आवास पर अपना इस्तीफा सौंपा.

प्रेस रिलीज में कहा गया है कि चौधरी ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. भरवाड़ (75) को जेठाभाई अहीर के नाम से भी जाना जाता है. वह पंचमहल जिले के शेहरा निर्वाचन क्षेत्र से छह बार विधायक चुने गए. वरिष्ठ भाजपा विधायक सितंबर 2021 में पहली बार विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे और वह 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद फिर इस पद पर निर्वाचित हुए.

सहकारी नेता के तौर पर खास पहचान

जेठाभाई भरवाड़ मध्य गुजरात में एक प्रमुख सहकारी नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं. सहकारी क्षेत्र में उनका खास दबदबा रहा है, जहां वो एक प्रमुख हस्ती के तौर पर जाने जाते हैं. कहा जा रहा है कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर पद से इस्तीफा अपने सहकारी कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और क्षेत्र में प्रभाव बनाए रखने के मकसद से दिया है.

कौन हैं जेठाभाई भरवाड़?