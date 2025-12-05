गुजरात: AAP विधायक गोपाल इटालिया पर फेंका गया जूता, केजरीवाल बोले, 'BJP और कांग्रेस...'
Gujarat News: आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हिला दिया है. उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता पर हमले का आरोप लगाया.
आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंका गया. गुजरात जोड़ो यात्रा के संदर्भ में एक सम्मेलन हो रहा था. जूता फेंकने वाले व्यक्ति को मौजूद लोगों ने पीट दिया. विधायक गोपाल इटालिया के संबोधन के दौरान ही जूता फेंका गया. इस घटना पर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा.
कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हमला कर दिया- अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने एक्स पोस्ट में कहा, "गुजरात में AAP की बढ़ती लोकप्रियता ने BJP और कांग्रेस दोनों को हिला दिया है. हम BJP की नाकामियों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन दर्द कांग्रेस को हो रहा है… क्यों? जामनगर में हमारे लोकप्रिय नेता और विधायक गोपाल इटालिया जी पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हमला कर दिया. ये हमला साफ़ बताता है कि गुजरात में BJP–Congress अब AAP के खिलाफ़ एकजुट होकर लड़ रही हैं."
AAP के नेता न डरते हैं, न झुकते हैं- केजरीवाल
आप नेता ने आगे कहा, "लेकिन दोनों पार्टियां सुन लें. AAP के नेता न डरते हैं, न झुकते हैं. गुजरात की जनता अब AAP की तरफ़ जाते हुए बदलाव का मन बना चुकी है, और यही इन दोनों पार्टियों की घबराहट की वजह है."
गुजरात में AAP की बढ़ती लोकप्रियता ने BJP और Congress दोनों को हिला दिया है। हम BJP की नाकामियों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन दर्द कांग्रेस को हो रहा है… क्यों?— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 5, 2025
जामनगर में हमारे लोकप्रिय नेता और विधायक गोपाल इटालिया जी पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हमला कर दिया। ये हमला साफ़ बताता… https://t.co/bTyi00TNzT
मैं उस व्यक्ति को दिल से माफ करता हूं- इटालिया
वहीं गोपाल इटालिया ने कहा, "आज जामनगर की जनसभा के दौरान मेरे ऊपर हमला करनेवाले शख्स के ख़िलाफ़ मैं FIR करना नहीं चाहता. मैं उस व्यक्ति को दिल से माफ करता हूं और उस व्यक्ति एवं उनके परिवार को ईश्वर सुखी रखे यह प्रार्थना करता हूँ. जय किसान."
आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा, "गोपाल इटालिया BJP के खिलाफ बोलते हैं, पर चिढ़ कांग्रेस को होती है. BJP से लड़ो तो हमला कांग्रेस करती है. ये दोनों का रिश्ता क्या है?"
आप नेता मनोज सोराठिया ने भी कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "गोपाल इटालिया बीजेपी के खिलाफ एक मज़बूत आवाज़ है। वो बीजेपी की ग़लत नीतियों के खिलाफ बोलता है तो कांग्रेस को क्या तकलीफ़ है? बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ो तो कांग्रेस हमला करवाती है। बीजेपी कांग्रेस का ये रिश्ता क्या कहलाता है?"
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL