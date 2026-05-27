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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातपति ने पत्नी को 50 हजार रुपये में अपने दोस्तों को बेचा, फिर रची जान से मारने की साजिश

पति ने पत्नी को 50 हजार रुपये में अपने दोस्तों को बेचा, फिर रची जान से मारने की साजिश

पुलिस ने निकेश पटेल और उसकी पत्नी को खोजकर थाने लाकर पूछताछ की, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए. जांच में सामने आया कि निकेश पटेल अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता था.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 27 May 2026 11:50 AM (IST)
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बनासकांठा के पालनपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति ने ही अपनी पत्नी को 50 हजार रुपये में अपने दोस्तों को बेचकर मरवाने की साजिश रची. आरोप है कि पति के दोस्तों ने महिला के गहने लूट लिए, उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया और बाद में उसे दूसरी जगह बेच दिया. मामले में पुलिस ने कलियुगी पति समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

पालनपुर के रबारीवास ढूंढीवायावाड़ी में रहने वाले तथा मूल रूप से धानेरा के अनारपुरगढ़ निवासी निकेशभाई वनाभाई पटेल ने 11 मई को पालनपुर पश्चिम पुलिस थाने में अपनी पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. हालांकि, पूछताछ के दौरान पुलिस को पति निकेश पटेल पर ही शक हुआ. इसके बाद 13 मई को निकेश पटेल खुद भी गायब हो गया और उसकी गुमशुदगी की सूचना पालनपुर पूर्व पुलिस थाने में दर्ज कराई गई.

पुलिस ने निकेश पटेल और उसकी पत्नी को खोजकर थाने लाकर पूछताछ की, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए. जांच में सामने आया कि निकेश पटेल अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता था, दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे और उसका किसी दूसरी महिला के साथ प्रेम संबंध था. वह अपनी प्रेमिका को घर लाना चाहता था, लेकिन सामाजिक कारणों से पत्नी से तलाक नहीं हो पा रहा था.

5 आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ

इसी कारण आरोपी निकेश पटेल ने अपने दोस्तों संजय ठाकोर, अशोक ठाकोर और सचिन दरबार के साथ मिलकर पत्नी को जान से मारने की धमकी दी और उसे 50 हजार रुपये में बेच दिया. इसके बाद आरोपी दोस्तों ने महिला के पहने हुए गहने जबरन उतरवा लिए, उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए और उसे सात दिनों तक बंधक बनाकर रखा. बाद में उसे दूसरी जगह बेच दिया गया.

मामले में पालनपुर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ शुरू की है. जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी पति निकेश पटेल का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी अन्य युवतियों को भगाने के मामलों में शामिल रह चुका है. पुलिस ने एक महिला समेत कुल 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तीन दिन के रिमांड पर लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है.

Published at : 27 May 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Gujarat Police GUJARAT NEWS CRIME NEWS
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