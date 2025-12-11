राजकोट: मासूम से हैवानियत के आरोपी ने पुलिसकर्मी की गर्दन पर मारा चाकू, एनकाउंटर में घायल

गुजरात के राजकोट जिले में 6 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने वाला हैवान पुलिस की गिरफ्त से भागने की फिराक में था. आरोपी का नाम राम सिंह बताया जा रहा है. उसने पुलिसकर्मी की गर्दन पर तेज धारदार हथियार से वार किया, जिससे पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए. आरोपी को रोकने के लिए पुलिस की टीम ने उसके पैर पर गोली मारी. घायल पुलिसकर्मी और रेप के आरोपी, दोनों का इलाज राजकोट के सिविल अस्पताल में चल रहा है.

राजकोट एसपी विजय सिंह गुर्जर ने इस बात की पुष्टि की है. एसपी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को जानकारी देते हुए बताया है कि राजकोट के कानपुर गांव में 6 साल की बच्ची से रेप का आरोपी पुलिस गिरफ्त में है. उसे नामदार कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पुलिस ने पांच दिन की रिमांड मांगी थी. कोर्ट ने 15 तारीख तक पुलिस रिमांड मंजूर की थी."

गाड़ी में बैठाते टाइम आरोपी ने किया हमला

एसपी ने बताया, "प्रक्रिया के अनुसार हमें पंचनामा करना था. उसके लिए पुलिस की टीम आरोपी को लेकर घटनास्थल पर पहुंची. पंचनामा पूरा होने के बाद जब आरोपी को गाड़ी में बैठाया जा रहा था, तभी उसने टीम पर हमला कर दिया. उसके पास दो फीट का धारदार हथियार था, जिससे उसने पुलिसकर्मी को जान से मारने की कोशिश की."

हेड कांस्टेबल की गर्जन, छाती और हाथ पर आई चोट

बताया जा रहा है कि लोकल क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल धर्मेश बावलिया, आरोपी को पकड़कर लेकर चल रहे थे. उनकी गर्दन पर वार किया गया. कांस्टेबल ने अपने हाथ से बचाव किया, जिसकी वजह से उनके हाथ पर भी चोटें आई हैं. छाती पर भी इंजरी है. आरोपी ने दूसरे पुलिसकर्मियों को भी जान से मारने के इरादे से उनपर हमला किया था. स्वरक्षा के लिए टीम के दो पुलिसकर्मियों ने एक-एक राउंड फायर किया. दोनों राउंड आरोपी के दोनों पैर में लगे हैं."

बाद में 108 पर फोन किया गया. आरोपी और घायल पुलिसकर्मी को पुलिस स्टेशन में प्राथमिक इलाज दिया गया. इसके बाद राजकोट के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. आरोपी और पुलिसकर्मी दोनों का इलाज चल रहा है.

POCSO के साथ पुलिस पर अटैक का केस भी दर्ज

एसपी विजय गुर्जर ने जानकारी दी है कि आरोपी पर रेप और पॉक्सो केस के अलावा, ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी को जान से मारने की कोशिश करने के मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है. रेप का केस और यह नई एफआईआर, दोनों रिपोर्ट के आधार पर जांच की जाएगी.

बच्ची के प्राइवेट पार्ट में डाली थी रॉड

30 वर्षीय आरोपी राम सिंह ने मासूम बच्ची से हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. पुलिस ने बताया है कि अटकोट गांव में राम सिंह ने छह साल की बच्ची का न केवल रेप कियास, बल्कि उसके गुप्तांग में रॉड भी डाल दी. यह वारदात बीते 4 नवंबर की है. अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है.